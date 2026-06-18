Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο απέναντι στις «απειλές», μετά την υπογραφή από τις ΗΠΑ και το Ιράν μιας συμφωνίας που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του μετώπου στον Λίβανο.

Ο στρατός δημοσίευσε έναν χάρτη με αυτό που δηλώνει πως είναι ο «χώρος ασφαλείας του», ο οποίος εκτείνεται σε περίπου 12 χλμ στο εσωτερικό της λιβανικής επικράτειας.

Αναφέρει πως στρατεύματα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται εκεί, «προκειμένου να εξαλειφθούν οι απειλές και να βελτιωθεί η άμυνα των κατοίκων του βορείου Ισραήλ».

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος διευκρίνισε πως ο στρατός θα μπορούσε επίσης να ενεργήσει για να «εξουδετερώσει» τους κινδύνους που αναγνωρίζονται πέραν της ζώνης ασφαλείας, ενώ κάλεσε τους πολίτες του Λιβάνου να μην διεισδύουν εκεί.

Μετά την ανακοίνωση τη Δευτέρα της συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, η οποία υπογράφθηκε χθες το βράδυ από τους προέδρους των δύο χωρών, η ένταση των εχθροπραξιών έχει μειωθεί δραστικά στον νότιο Λίβανο και η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ δεν αναλαμβάνει πλέον ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Όμως, περιορισμένης έκτασης ανταλλαγές πυρών καταγράφονται και τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν έκτοτε σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα, εκ των οποίων τρεις μονάχα σήμερα, όπως μεταδίδει λιβανικό μέσο ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του τον θάνατο ενός στρατιώτη του τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού στον νότιο Λίβανο. Επτά στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, την οποία στηρίζει το Ιράν, οδήγησε τον Λίβανο στον πόλεμο στις αρχές Μαρτίου, διαπράττοντας επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στις αρχές της αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας.

Το Ισραήλ απάντησε με εκτεταμένα πλήγματα κατά μήκος του Λιβάνου και με μια χερσαία εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας.

Από τον Απρίλιο ο Λίβανος και το Ισραήλ διεξάγουν απευθείας διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον, επιχειρώντας να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες.

«Άλλα βήματα βρίσκονται στο επίκεντρο συνομιλιών» στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων, δήλωσε σήμερα η ίδια στρατιωτική πηγή, προσθέτοντας πως «οι αντιπρόσωποι θα συναντηθούν εκ νέου την επόμενη εβδομάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP