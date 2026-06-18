Η Ρωσία από τις αρχές του 2026 έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια με περισσότερα από 1. 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Παρά τις επιθέσεις, ο ουκρανικός θαλάσσιος διάδρομος εξαγωγών λειτουργεί κανονικά, και τα ουκρανικά λιμάνια έχουν διακινήσει 40 εκατομμύρια τόνους φορτίου από την αρχή του έτους, ανέφερε ο Κουλέμπα μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters