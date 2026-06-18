Όπως ανακοίνωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι "το ιταλικό εμπορικό πλοίο Grande Torino, του ομίλου Grimaldi, ήταν από τα πρώτα που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν".

"Τώρα συνεχίζει το ταξίδι της προς ανατολάς, πρόκειται για επιτυχία της ιταλικής διπλωματίας. Μια καλή είδηση για την επαναλειτουργία των εμπορικών ακτοπλοϊκών συνδέσεων και ειδικότερα για όλους τους ναυτικούς που επιβαίνουν στο πλοίο και για τις οικογένειές τους στην Ιταλία", πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Διαβάστε επίσης: Λάβροφ: Θα επιτεθούμε «μαζικά και τακτικά» κατά της Ουκρανίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ