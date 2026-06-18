Την ανάπτυξη ιταλικού συστήματος αεράμυνας SAMP/T στο Ικόνιο στο πλαίσιο του Μόνιμου Σχεδίου Άμυνας του ΝΑΤΟ, τη διεξαγωγή άσκησης έρευνας και διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή της αποκαλούμενης από την Άγκυρα «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ»), καθώς και τις προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB), απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την εβδομαδιαία ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών.

SAMP/T και «Ατσάλινος Θόλος»

Απαντώντας σε ερώτηση για τα συστήματα SAMP/T και το πρόγραμμα του «Ατσάλινου Θόλου», το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η ανάπτυξη του συστήματος στο Ικόνιο εντάσσεται στον σχεδιασμό της Συμμαχίας για την ενίσχυση της αεράμυνας του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα προβάλλει τις εγχώριες δυνατότητες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

«Στο πλαίσιο του Μόνιμου Σχεδίου Άμυνας του ΝΑΤΟ, για την ενίσχυση της αεράμυνας της συμμαχίας, ένα ιταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T αναπτύχθηκε σήμερα στην 3η Κύρια Διοίκηση Βάσης Αεριωθούμενων (Τζετ). Επιπλέον, η χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο περιβάλλον απειλών, συνεχίζει την ανάπτυξη των εγχώριων και εθνικών μας συστημάτων αεράμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, το οπλικό σύστημα αεράμυνας Siper, που βρίσκεται στο οπλοστάσιο της Διοίκησης της Πολεμικής μας Αεροπορίας, πέτυχε "Πλήρη Επιχειρησιακή Ικανότητα", καταστρέφοντας με επιτυχία τον υψηλής ταχύτητας και ικανότητας ελιγμών εναέριο στόχο Süper Şimşek, κατά τη διάρκεια δοκιμής που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου στο πεδίο βολής της Σινώπης. Ο βασικός σκοπός όλων των εργασιών που διεξάγονται με το πρόγραμμα του "Ατσάλινου Θόλου" είναι η ενίσχυση της πολυεπίπεδης ικανότητας αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας, η αύξηση της αποτρεπτικής της ισχύος και η διασφάλιση της εθνικής της ασφάλειας στο ύψιστο επίπεδο».

Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσαν επίσης ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Άγκυρα να αναφέρει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και ότι θα παρατεθεί επίσημη δεξίωση προς τιμήν των συμμετεχόντων.

«Οι προετοιμασίες μας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα συνεχίζονται υπό τον συντονισμό της Προεδρίας μας. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που διεξάγονται υπό την ευθύνη του Υπουργείου μας, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και συνεχίζονται οι απαραίτητες εργασίες σε συντονισμό με τα συναρμόδια υπουργεία και τους φορείς. Στο στρατηγείο μας Ay-Yıldız, θα παρατεθεί δεξίωση στην πτέρυγα Yıldız προς τιμήν των προσκεκλημένων υπουργών Άμυνας και των αντιπροσωπειών τους».

Άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο και συμμετοχή της «ΤΔΒΚ»

Το τουρκικό υπουργείο ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο η άσκηση έρευνας και διάσωσης «Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026», στην οποία θα συμμετάσχουν στρατιωτικοί και πολιτικοί φορείς της Τουρκίας και της αποκαλούμενης από την Άγκυρα «ΤΔΒΚ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άσκηση θα διεξαχθεί «εντός του εναέριου χώρου, των χωρικών υδάτων και της επικράτειας της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου", καθώς και στα διεθνή ύδατα που εμπίπτουν στη ζώνη ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας. Στη δραστηριότητα θα συμμετάσχουν οι χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας, η Χωροφυλακή, η Ακτοφυλακή, η Διοίκηση Δυνάμεων Ασφαλείας και άλλοι πολιτικοί φορείς.

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο ανακοίνωσε ότι από τις 22 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Ικόνιο η «Τριμερής Άσκηση Αετών Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν-Αιγύπτου» υπό την αιγίδα της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού και συμμετοχή της «ΤΔΒΚ»

Σε χωριστή απάντηση, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε ότι συνεχίζει προγράμματα εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών προς στρατιωτικό προσωπικό φιλικών και συμμαχικών χωρών, μεταξύ των οποίων και η αποκαλούμενη από την Άγκυρα «ΤΔΒΚ».

Σύμφωνα με το υπουργείο, στη Σχολή και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινών Καταδρομέων στην Ισπάρτα εκπαιδεύονται σήμερα συνολικά 503 στελέχη από το Κιργιστάν, την «ΤΔΒΚ», το Μάλι, τη Λιβύη και τη Σομαλία. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προγραμματισμού Θέσεων για Φιλοξενούμενο Στρατιωτικό Προσωπικό 2026-2027 έχουν διατεθεί θέσεις εκπαίδευσης για συνολικά 448 άτομα από 16 χώρες, μεταξύ των οποίων η «ΤΔΒΚ», το Αζερμπαϊτζάν, η Βόρεια Μακεδονία, η Λιβύη και η Ουγγαρία.

ΗΠΑ-Ιράν και Στενά του Ορμούζ

Αναφερόμενο στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι υποδέχεται θετικά τη συμφωνία και υποστήριξε ότι η διατήρησή της είναι σημαντική για την περιφερειακή σταθερότητα.

«Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με σκοπό τον τερματισμό των συγκρούσεων και ευελπιστούμε ότι η εν λόγω συμφωνία θα συμβάλει στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η χώρα μας συνεχίζει την προσέγγισή της, η οποία δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, και υποστηρίζει την επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει μεγάλη σημασία να επιδείξουν μια στάση λογικής, αυτοσυγκράτησης και υπευθυνότητας όλα τα μέρη, προκειμένου να προστατευθεί η συμφωνία και να αποτραπούν οι προσπάθειες σαμποτάζ. Οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ παρακολουθούνται επίσης στενά. Η προστασία της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, του θαλάσσιου εμπορίου και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας έχει μεγάλη σημασία από την άποψη της παγκόσμιας σταθερότητας. Η χώρα μας είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες που θα αναληφθούν σε αυτούς τους τομείς, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».