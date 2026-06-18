Ένας χειριστής drone που κινηματογραφούσε τις ακτές της Καλιφόρνια έγινε μάρτυρας ενός σοκαριστικού περιστατικού. Ενώ κατέγραφε το τοπίο στην παραλία Seascape Beach, παρατήρησε ότι ένας καρχαρίας κολυμπούσε κοντά σε έναν ανυποψίαστο σέρφερ.

Χειριστής drone προειδοποιεί έγκαιρα σέρφερ για την παρουσία καρχαρία

Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, ο χειριστής πέταξε το drone σε κοντινή απόσταση από τον σέρφερ, καταφέρνοντας με τις κινήσεις του να τον προειδοποιήσει. Ο αθλητής αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία του θηρευτή και πρόλαβε να κωπηλατήσει με ασφάλεια μέχρι την ακτή, καθώς ο καρχαρίας άλλαξε πορεία και απομακρύνθηκε.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο, ο σέρφερ, αρχικά, δεν έχει καταλάβει ότι δίπλα του βρίσκεται ένας καρχαρίας, και αγέρωχος κουνάει τα πόδια του μέσα στο νερό, καθήμενος πάνω στην σανίδα του σερφ.

Ο χειριστής του drone, όπως μεταδίδει το FOXnews, βλέποντας τον καρχαρία, ανεβάζει τις στροφές του κινητήρα του drone για να προειδοποιήσει τον σέρφερ με τον θόρυβο ότι κάτι τρέχει.

Ο σέρφερ εντοπίζει έγκαιρα τoν καρχαρία και ξεκινά να κινείται γρήγορα με τη σανίδα του προς την ακτή. Στη συνέχεια, ευτυχώς, ο καρχαρίας αλλάζει κατεύθυνση και απομακρύνεται.

WATCH: A shark circled beneath an unsuspecting surfer off the California coast before a drone operator warned him, prompting a quick escape back to shore. pic.twitter.com/rJGtGyF4L0 — Breaking911 (@Breaking911) June 18, 2026

Πηγή: huffingtonpost.gr