Η παροχή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία μέσω του προγράμματος PURL του ΝΑΤΟ και η δημιουργία ενός αντιβαλλιστικού πυραυλικού συστήματος από το Κίεβο και τους συμμάχους του είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν σήμερα στο Ράμσταϊν της Γερμανίας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ηχητικό μήνυμα που εστάλη σε δημοσιογράφους που συμμετέχουν σε ομάδα του WhatsApp ο Ζελένσκι επεσήμανε εξάλλου ότι τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον της Μόσχας και άλλων περιοχών στη Ρωσία στη διάρκεια της νύκτας αποτελούν απάντηση στο ρωσικό πλήγμα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα που προκάλεσε ζημιές στο σύμπλεγμα των ορθόδοξων εκκλησιών της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο.

Στη διάρκεια της νύκτας η Μόσχα έγινε στόχος της μεγαλύτερης ουκρανικής επίθεσης με drones εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια. Ο περιφερειάρχης της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ουκρανικά πλήγματα, τα οποία είχαν στόχο μεταξύ άλλων και σημαντικό διυλιστήριο.

Ο Ζελένσκι εκτίμησε επίσης ότι τα πλήγματα αυτά θα πρέπει να δείξουν στους Ρώσους ότι "μόνο ένας άνδρας", ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ευθύνεται για τη συνέχιση του πολέμου.

"Το βασικό είναι ότι ο ρωσικός λαός αρχίζει να συνειδητοποιεί είναι ότι μόνο ένας άνδρας, ο Πούτιν, διεξάγει αυτόν τον πόλεμο, ενώ οι απλοί άνθρωποι πληρώνουν το τίμημα", τόνισε, προσθέτοντας: "εμείς δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο και δεν τον θέλαμε ποτέ (...) Όμως αν η Ουκρανία καίγεται, τότε και η Μόσχα σας θα καεί".

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πρέπει να πιέσουν τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ