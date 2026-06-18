Η Φινλανδία ήρε την απαγόρευση πυρηνικών όπλων στο έδαφός της. Το φινλανδικό κοινοβούλιο ψήφισε την Τετάρτη (17/6) υπέρ της άρσης της απόλυτης απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, ώστε η χώρα να ευθυγραμμιστεί με την πολιτική αποτροπής του ΝΑΤΟ μετά την ένταξή της στη συμμαχία το 2023.

Η Φινλανδία μοιράζεται τα μακρύτερα σύνορα με τη Ρωσία από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Η απόφαση ελήφθη στο κοινοβούλιο με 125 ψήφους υπέρ έναντι 61 κατά, ανοίγοντας τον δρόμο για τη Φινλανδία να διευκολύνει την κυκλοφορία πυρηνικών όπλων στην επικράτειά της, αναφέρει το POLITICO.

Ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χάκανεν χαιρέτισε την κίνηση ως «απαραίτητη» για την ασφάλεια της Φινλανδίας, αλλά επέμεινε ότι η χώρα δεν έχει καμία πρόθεση να φιλοξενεί μόνιμα πυρηνικά όπλα στην επικράτειά της.

«Το κοινοβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του νόμου για την πυρηνική ενέργεια με ισχυρή πλειοψηφία δύο τρίτων. Αυτή η ιστορική μεταρρύθμιση ενισχύει την ασφάλεια της Φινλανδίας και του ΝΑΤΟ στο σύνολό του», έγραψε ο Χάκανεν στο X μετά την ψηφοφορία.

Η απαγόρευση των πυρηνικών όπλων χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980

Ο νόμος χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980 και απαγόρευε την εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή και πυροδότηση πυρηνικών εκρηκτικών στο φινλανδικό έδαφος.

Ωστόσο, η ψηφοφορία της Τετάρτης στο φινλανδικό κοινοβούλιο σηματοδοτεί το τέλος πολυετούς μετασχηματισμού της αμυντικής πολιτικής της χώρας, που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Για αυτόν τον λόγο, η Φινλανδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023.

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο Häkkänen υποστήριξε ότι οι πυρηνικοί περιορισμοί της χώρας, οι οποίοι χρονολογούνται από το 1980, δεν αντανακλούσαν πλέον τις γεωπολιτικές πραγματικότητες που αντιμετωπίζει ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΕΡΤ