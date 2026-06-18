Απάντηση σε όσους τον επικρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν, την οποία υπέγραψε το βράδυ της Τετάρτης (17/06), στις Βερσαλίες, έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε:

«Αυτοί οι ανόητοι, που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν, όταν το Χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου «καταρρέουν», είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ηλίθιοι. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!»

Πηγή: ΕΡΤ