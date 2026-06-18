Προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο, Παρασκευή, στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση.

Σε δήλωσή του, το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι, όπως έχουν τα πράγματα, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι ΗΠΑ και το Ιράν, μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ, να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ για προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

Από τη δήλωση του υπουργείου αφαιρέθηκε προηγούμενη αναφορά ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης «άλλες εμπλεκόμενες χώρες».

Στη δήλωση του υπουργείου προστίθεται ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και λεπτομέρειες της συνάντησης αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ