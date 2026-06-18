Το μήνυμα ότι η Τουρκία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στις διεθνείς εξελίξεις φέρεται να έστειλε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Άγκυρας και Μόσχας έχουν αποκτήσει πλέον φιλικό χαρακτήρα και συνεχίζουν να ενισχύονται, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή σε μεγάλο βαθμό στη στάση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

«Οι χώρες μας έχουν αποκτήσει φιλικές σχέσεις και αυτές γεμίζουν συνεχώς με νέο περιεχόμενο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και πρωτίστως στη στάση του Προέδρου Ερντογάν. Σας παρακαλώ να του μεταφέρετε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου», δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πούτιν ανέφερε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ρωσία αναγνωρίζουν τη σημασία της Τουρκίας και του Ερντογάν για την περιοχή και τον κόσμο.

«Οι δύο υπερδυνάμεις του κόσμου, οι ΗΠΑ και η Ρωσία, θέλουν την Τουρκία στο πλευρό τους. Και οι δύο γνωρίζουν τη σημασία του Ερντογάν για την περιοχή και τον κόσμο», ανέφερε.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του Χακάν Φιντάν στη Ρωσία. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από τον Πούτιν, ενώ είχε σειρά επαφών με κορυφαίους Ρώσους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού, ο επικεφαλής της Rosneft Ιγκόρ Σέτσιν και στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Φιντάν ανέφερε ότι μετέφερε στον Πούτιν τα μηνύματα του Ερντογάν και είχε την ευκαιρία να ακούσει τις εκτιμήσεις του Ρώσου Προέδρου για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πρέπει να τερματιστεί μέσω της διπλωματίας, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει έτοιμη να φιλοξενήσει νέους γύρους διαπραγματεύσεων.

Κατά την επίσκεψή του στη Ρωσία, ο Χακάν Φιντάν αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας του Κρατικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας (MGIMO).

Πηγή: ΚΥΠΕ