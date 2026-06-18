Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε χθες, Τετάρτη, ότι ομάδες Ισραηλινών εποίκων ενδέχεται να προστεθούν στον μαύρο κατάλογο των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς εξέφρασε την ανησυχία για τη “δραματική” αύξηση των επιθέσεων σε βάρος παιδιών Παλαιστινίων.

Η ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για τα “Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις” (Children and Armed Conflict) κατέγραψε 38.558 “σοβαρές παραβιάσεις” παγκοσμίως το 2025 που επηρέασαν 24.174 παιδιά, αριθμός ρεκόρ από το 1996 όταν ξεκίνησε η καταγραφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 14.224 παιδιά σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν το περασμένο έτος, με τον αριθμό αυτών που σκοτώθηκαν (6.266) να καταγράφει αύξηση 34% σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ΟΗΕ έχει επιβεβαιώσει τον φόνο 2.668 παιδιών Παλαιστινίων στη Γάζα και 57 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

“Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα παραβιάσεων το 2025 ήταν οι κατεχόμενες Παλαιστινιακές Περιοχές και το Ισραήλ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Νιγηρία, η Μιανμάρ και η Σομαλία”, σχολίασε αξιωματούχος του ΟΗΕ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων για την έκθεση.

Το ίδιο το Ισραήλ περιλαμβανόταν ήδη στην έκθεση, αλλά σε αυτή την πιο πρόσφατη εκδοχή της επισημαίνεται για πρώτη φορά ότι οι Ισραηλινοί έποικοι ενδέχεται να προστεθούν στον κατάλογο στο μέλλον.

“Είμαι συγκλονισμένος από την έκταση των σοβαρών παραβιάσεων σε βάρος παιδιών στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και στο Ισραήλ, ιδίως λόγω της εκτεταμένης χρήσης εκρηκτικών όπλων σε κατοικημένες περιοχές”, τονίζει ο Γκουτέρες στην έκθεση.

“Είμαι βαθιά ανήσυχος για τη δραματική αύξηση των επιθέσεων που διαπράττουν Ισραηλινοί έποικοι οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές παραβιάσεις εις βάρος παιδιών Παλαιστινίων”, προσθέτει.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, ισραηλινές ομάδες εποίκων θα πρέπει να περιληφθούν στον μαύρο κατάλογο των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών αν ο υψηλός αριθμός των επιθέσεων συνεχιστεί το 2026.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι 9.465 σοβαρές παραβιάσεις αποδίδονται στις ισραηλινές δυνάμεις και 326 σε Ισραηλινούς εποίκους.

Ως σοβαρές παραβιάσεις ορίζονται ο φόνος και ο ακρωτηριασμός παιδιών, ο βιασμός και άλλη σεξουαλική βία, όπως και οι επιθέσεις εναντίον σχολείων και νοσοκομείων.

Η αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει.

Η Χαμάς παραμένει στον μαύρο κατάλογο

Στον μαύρο κατάλογο εξακολουθεί να βρίσκεται η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς και άλλες ομάδες που πρόσκεινται σε αυτή για τον φόνο και τον ακρωτηριασμό παιδιών και για απαγωγές, ενώ αποδίδει 2.806 παραβιάσεις σε ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες.

Η νέα έκθεση δημοσιοποιείται λίγες εβδομάδες αφότου ο Γκουτέρες προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Ισραήλ εντάσσοντάς το σε άλλη "μαύρη λίστα" του ΟΗΕ με χώρες και εμπλεκόμενα μέρη που θεωρούνται ύποπτα για άσκηση σεξουαλικής βίας σε ζώνες συγκρούσεων. Η κίνηση αυτή ώθησε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώσει ότι θα διακόψει κάθε σχέση μαζί του.

Ο Γκουτέρες εξέφρασε ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό παιδιών που τελούν υπό ισραηλινή κράτηση και για τις καταγγελίες περί σοβαρής σωματικής κακοποίησης και κακών συνθηκών κράτησης, τονίζοντας ότι οι πρακτικές αυτές “ενδέχεται να συνιστούν απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ