Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο, Παρασκευή, στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση.

«Όπως έχουν τα πράγματα, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι ΗΠΑ και το Ιράν, μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες, να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

«Αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και λεπτομέρειες της συνάντησης αυτής», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ