Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέγραψε το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το IRNA, ο Πεζεσκιάν εμφανίζεται να κρατά έγγραφο γραμμένο στα φαρσί, στο οποίο διακρίνονται στο κάτω μέρος οι υπογραφές τόσο του ίδιου όσο και του Τραμπ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει έντυπη εκδοχή του σχεδίου στο Βερσαλλίες της Γαλλίας, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον απέστειλε στη συνέχεια φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου προς την ιρανική πλευρά.

📸 Iran’s President Pezeshkian and his US counterpart Trump signed the MoU between Tehran and Washington digitally and remotely.



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Το σχέδιο των 800 λέξεων και 14 σημείων αποσκοπεί στην επέκταση της εκεχειρίας και στην αποκατάσταση της ροής της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου ενεργειακού διαύλου για τη διεθνή αγορά.

Παράλληλα, το Πακιστάν, που έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία τίθεται σε άμεση ισχύ.

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Πηγή: ΕΡΤ