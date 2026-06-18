Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δηλώνοντας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του ότι «το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει», σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γουάνγκ Γι, μιλώντας με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές και η αποφυγή κάθε «παρεμβολής ή απόσπασης προσοχής», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua.

Παράλληλα, ο Κινέζος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι το ζήτημα της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αντιμετωπιστεί «σωστά», ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει υπόψη τις κοινές ανησυχίες που προκύπτουν από την κατάσταση στην περιοχή.

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Πηγή: ΑΠΕ