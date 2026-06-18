Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε ένα βίντεο του Τραμπ να υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο X.

«Αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας» ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

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