Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να διευκολύνουν την αποδέσμευση ποσού 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη του Ιράν σε περίπτωση οριστικής συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το κείμενο του μνημονίου συνεννόησης που επιτεύχθηκε μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης και έγινε σήμερα γνωστό.

"Οι ΗΠΑ δεσμεύονται, με τους περιφερειακούς τους εταίρους, να επεξεργαστούν ένα τελικό σχέδιο, που συμφωνήθηκε από κοινού, ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προορίζεται για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν" του οποίου οι όροι εφαρμογής αναμένεται να οριστικοποιηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που διάβασε το κείμενο σε δημοσιογράφους.

Το Ιράν θα μπορεί επίσης να πωλεί το πετρέλαιό του μόλις υπογραφεί επίσημα αυτό το πρωτόκολλο της συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ