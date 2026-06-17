Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο υπογραφής του μνημονίου συνεννόησης (MoU) με τις ΗΠΑ από τους προέδρους των δύο χωρών, κατά τη διάρκεια συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για το τέλος της εβδομάδας στην Ελβετία.

«Μέχρι στιγμής, τα σχέδιά μας για τη συνάντηση», που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία, «δεν έχουν αλλάξει» και «όσον αφορά την υπογραφή του MoU, μια από τις ιδέες είναι να γίνει από τους προέδρους των δύο χωρών, κάτι που εξετάζεται», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐ Μπαγαΐ.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε γνωστοποιήσει πως το κείμενο της συμφωνίας θα υπογραφόταν από τον επικεφαλής διαπραγματευτή της και πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ