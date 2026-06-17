«Σύντομες επαφές σε διπλωματικό επίπεδο» πραγματοποιήθηκαν από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις τελευταίες εβδομάδες με τη Ρωσία, με στόχο το άνοιγμα καναλιών επικοινωνίας, χωρίς όμως να συζητηθεί κάτι ουσιαστικό, σημειώνει Ευρωπαίος αξιωματούχος στο ΚΥΠΕ.

Οι λόγοι αυτών των διπλωματικών επαφών έχουν να κάνουν με την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «σε οποιοδήποτε μελλοντικό σενάριο», κυρίως όσον αφορά τον δρόμο της ειρήνευσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εν μέσω και των συζητήσεων στα κράτη μέλη για πιθανή επανέναρξη του διαλόγου με τη Μόσχα καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται.

Πιο συγκεκριμένα, ο αξιωματούχος τόνισε ότι «η ΕΕ έχει συγκεκριμένα συμφέροντα που θα πρέπει να υπερασπιστεί. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να υπάρχουν καθιερωμένα διπλωματικά κανάλια με τη Ρωσία». Όπως τονίζεται, «η ΕΕ δεν είναι μεσολαβητής. Υποστηρίζει την Ουκρανία στις προσπάθειές της για επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Ο αξιωματούχος σημειώνει ακόμη ότι είναι ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι που έχει καλέσει την Ευρώπη να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων ειρήνης. Έτσι, τις τελευταίες εβδομάδες, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, «συντονίζεται στενά με τους Ευρωπαίους ηγέτες για πιθανή αλληλεπίδραση με τη Ρωσία, καθώς και για τα θέματα που θα συζητηθούν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».

O Κόστα από κοινού με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκπροσωπούν την ΕΕ στην Σύνοδο του G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ενόψει πάντως της συζήτησης των ηγετών των 27 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν υπάρχουν αναφορές στο προσχέδιο των συμπερασμάτων που είδε το ΚΥΠΕ, και πρόκειται να εγκριθούν σε επίπεδο και των 27 κρατών μελών της Ένωσης.

Ωστόσο, δεν γίνεται καμία αναφορά στο εάν θα ακολουθηθεί εκ μέρους της ΕΕ το μοντέλο του Ειδικού Απεσταλμένου, εν μέσω και σχετικών συζητήσεων περί ονοματολογίας, στο πρόσφατο παρελθόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ