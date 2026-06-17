Την πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου από το Εβιάν της Γαλλία παραχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (17/6) ο Ντόναλντ Τραμπ προς τους εκπροσώπους του Τύπου, μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής της G7:

«Χωρίς τη συμφωνία θα συνεχίζαμε τις βόμβες για δυο εβδομάδες, δύο χρόνια», είπε για την επικείμενη συμφωνία με το Ιράν και υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ, εκθειάζοντας τη συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ότι είχε συζητήσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με τους ηγέτες της G7. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η σύνοδος της G7 στη Γαλλία «δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή» και πρόσθεσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ιράν «επιτυγχάνει όλα όσα θέσαμε ως στόχο, τα πάντα και πολλά περισσότερα από όσα ζητούσαμε».

Είπε ακόμη ότι η συμφωνία βάζει τέλος στην τρέχουσα σύγκρουση, ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και εμποδίζει το Ιράν να «αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο». «Αυτό ήταν το ζητούμενο», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ αν οι ΗΠΑ «δεν είχαν συνάψει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να ρίξουμε περισσότερες βόμβες για άλλες τρεις εβδομάδες, δύο εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες, δύο χρόνια – ποιος ξέρει».

Σχετικά με τη συμφωνία, ο Τραμπ τόνισε ότι η σύνοδος κορυφής της G7 «παρείχε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της ιστορικής συμφωνίας με πολλούς από τους στενότερους φίλους και συμμάχους μας». «Δεν ήθελα να δω μια “οικονομική καταστροφή” λόγω του πολέμου», είπε ο Τραμπ.

Η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν είναι «πολύ έξυπνη» και «πολύ λιγότερο ριζοσπαστική», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Πιστεύω ότι θα συμπεριφερθούν πολύ διαφορετικά. Πιστεύω ότι βλέπουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής στον οποίο δεν είχαν ποτέ εκτεθεί».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι η συνέχιση του πολέμου θα είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις.

«Δεν ήθελα να δω οικονομική καταστροφή. Αν συνεχίζατε έτσι, αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί», λέει.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι «πιο λαμπρή από οποιονδήποτε άλλον... εκτός από εμένα».

«Μερικές φορές ο Νετανιάχου ενθουσιάζεται λίγο παραπάνω»

Ο Τραμπ στη συνέχεια έκανε αναφορά στο πώς εμπλέχθηκαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο, την κυριαρχία που ασκεί ο αμερικανικός στρατός επί του Ιράν και τη «φρικτή» συμφωνία του Ομπάμα με την Τεχεράνη.

Κατόπιν αναφέρθηκε στο θέμα του Ισραήλ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για τον οποίο είπε ότι «για να είμαστε δίκαιοι… τυχαίνει να είναι καλός άνθρωπος». «Μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο παραπάνω, αλλά τυγχάνει να είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είχαμε μια εκπληκτική συνεργασία. Ήταν ένας καταπληκτικός πρωθυπουργός».

Και συνέχισε: «Είχαμε μια μικρή διαφωνία σχετικά με τον Λίβανο. Του λέω: ''Μπορείς να δείξεις λίγο πιο ήπια στάση. Ίσως δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις ένα κτίριο κάθε φορά που μπαίνει μέσα κάποιος από τη Χεζμπολάχ''.

«Αλλά η συνεργασία μας ήταν καταπληκτική. Θα πει ότι εμείς είμαστε ο μεγάλος εταίρος και αυτός ο πολύ μικρός εταίρος. Και αυτό είναι αλήθεια».

Ερωτηθείς εάν το μνημόνιο συνεννόησης είναι οριστικό, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν είναι και «αν δεν επιτευχθεί εντός των επόμενων 60 ημερών, θα τους βομβαρδίσουμε ξανά».

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι θα διανείμει αντίγραφα του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία.

Αναφερόμενος στη σύναψη συμφωνίας μετά την υπογραφή του εγγράφου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε:

«Εάν δεν επιτευχθεί μέσα σε 60 ημέρες, δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά ίσως χρειαστεί να το κάνουμε, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Όμως έχουν συμφωνήσει να μην το κάνουν, και αυτό θα το δείτε πολύ καθαρά στη συμφωνία».

«Λυπάμαι πολύ για τον Λίβανο»

Αναφερόμενος εκ νέου στο Ισραήλ, είπε ότι υπήρξε «καλός εταίρος» για τις ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα όσον αφορά τη Χεζμπολάχ: «Δεν λέω ότι δεν πρέπει να προστατεύονται. Λέω ότι όταν δύο drones καταρρίπτονται στην έρημο και πέφτουν χωρίς να προκαλέσουν ζημιά, δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις κτήρια στη Βηρυτό. Λυπάμαι πολύ για τον Λίβανο».

«Θα μπορούσαν να συμπεριφέρονται καλύτερα», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Και ειλικρινά, θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερη δουλειά. Τους αγαπώ ως εταίρους. Είναι καταπληκτικοί».

Ο Τραμπ συνέχισε μιλώντας για τον «υπέροχο πολιτισμό» του Λιβάνου, ο οποίος, όπως είπε ήταν γεμάτος από «καθηγητές, γιατρούς και δικηγόρους». «Ήταν ένας απίστευτος πολιτισμός, ίσως ο ανώτερος στη Μέση Ανατολή για χρόνια και χρόνια, αιώνες. Και τα τελευταία 50 ή 60 χρόνια, έχουν απλώς καταστραφεί. «Ζουν στην κόλαση».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι το Ισραήλ θα «κάνει καλύτερη δουλειά» στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ υποστήριξε ότι και η Συρία προσφέρθηκε να βοηθήσει. Ανακοίνωσε επίσης ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, προκειμένου να συζητήσει με την αμερικανική ηγεσία τη σύγκρουση στη χώρα του.

«Ψευδής η είδηση για αμερικανική ενίσχυση στο Ιράν»

Οι ΗΠΑ προκάλεσαν ζημιές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν

Μιλώντας για το μεγάλο θέμα που έγινε τελευταία γύρω από τη χρηματοδότηση του Ιράν για αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε: «Οποιαδήποτε ελάφρυνση λάβει το Ιράν στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας του με τις ΗΠΑ θα βασίζεται στην αξία, αλλά δεν θα προέλθει από την Ουάσινγκτον. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τους δώσουμε τίποτα», είπε. Ωστόσο, «κάποιοι ίσως θελήσουν να επενδύσουν» στο Ιράν, υπονόησε.

«Μπορείτε να επενδύσετε σε όποια χώρα θέλετε, αλλά δεν μπορείτε να επενδύσετε τόσο καλά. Χρειάζονται επενδύσεις επειδή τους προκαλέσαμε ζημίες αξίας ενός τρισεκατομμυρίου και μισού, ίσως και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οπότε κάποιος θα πρέπει να τους βοηθήσει».

Ωστόσο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επενδύσουν χρήματα στη χώρα, λέγοντας ότι αυτό ήταν «ψευδής είδηση».

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τη διάταξη της συμφωνίας του για τη χρηματοδότηση του Ιράν μέσω της αποδέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων - κάτι που, όπως επιμένει «διαφέρει από την άμεση παροχή χρημάτων στο Ιράν, καθώς απλώς αποδεσμεύει ιρανικά χρήματα που οι ΗΠΑ έχουν ήδη κατάσχει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμεύσει μεγάλα ποσά ιρανικών κεφαλαίων και πως «κάποια στιγμή» θα πρέπει να τα επιστρέψουν, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πληγεί η εμπιστοσύνη άλλων χωρών στο δολάριο.

«Αύριο, μεθαύριο οι υπογραφές της συμφωνίας»

Στη συνέχεια ο Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πιθανότατα θα υπογραφεί σύντομα, ίσως και την Παρασκευή: «Λοιπόν, η συμφωνία που καταλήξαμε με το Ιράν την Κυριακή θα υπογραφεί σύντομα, αύριο, ίσως και μεθαύριο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ανέφερε ότι έστειλε αντίγραφο του μνημονίου κατανόησης στο Ισραήλ: «Πιθανότατα θα υπογράψουμε τη συμφωνία». Επίσης, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς αν το Ιράν παραβιάσει τη συμφωνία.

«Είναι εκπληκτικό το τι μπορούν να κάνουν οι βόμβες»

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι ορισμένες συμφωνίες με το Ιράν δεν περιλαμβάνονται στο γραπτό μνημόνιο κατανόησης και προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς αν η Τεχεράνη δεν τις τηρήσει:

«Αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν αναφέρονται καν στη συμφωνία. Πρόκειται για μνημόνιο κατανόησης, αλλά έχουμε μια αμοιβαία κατανόηση για ορισμένα θέματα χωρίς να τα έχουμε καταγράψει, και αν δεν τηρήσουν αυτή την κατανόηση, πιθανότατα θα ξαναρχίσουμε να τους βομβαρδίζουμε. Είναι εκπληκτικό το τι μπορούν να κάνουν οι βόμβες».

Ανέλυσε ακόμη περαιτέρω τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον των υποδομών του Ιράν, λέγοντας: «Ο κόσμος θέλει να βομβαρδίσω τις γέφυρες. Το έκανα ήδη. Αθέτησαν μία από τις υποσχέσεις τους, και εγώ βομβάρδισα τη μεγαλύτερη γέφυρά τους. Αυτή ήταν η γέφυρα ''Τζορτζ Ουάσινγκτον'' του Ιράν. Αλλά βομβαρδίσαμε αυτή τη γέφυρα – το είδατε. Έγινε με μία γρήγορη επίθεση από ένα F-22, το πιο όμορφο μαχητικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ, για πολεμικούς σκοπούς».

Ερωτηθείς για την επίθεση στο σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, που στοίχισε τη ζωή σε 165 άτομα, κυρίως παιδιά, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε: «Κανείς δεν το έκανε σκόπιμα».

«Όπως γνωρίζετε, η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα - είναι πολύ περίεργο να τίθεται ένα τέτοιο ερώτημα», είπε. «Και οι χιλιάδες στρατιώτες που ανατίναξαν;». «Γίνονται λάθη. Ο πόλεμος είναι άσχημος», πρόσθεσε.

Το «ευχαριστώ» σε Πούτιν και Σι

Την ίδια ώρα, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια δύο παγκόσμιους ηγέτες για την ουδετερότητά τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Κινέζο Πρόεδρο Σι. Ήμουν μαζί του και παρέμεινε ουδέτερος, απόλυτα ουδέτερος. Και το εκτιμώ αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν πολύ ουδέτερος».

Και πρόσθεσε ότι «θα μπορούσαν να μας είχαν δυσκολέψει πολύ περισσότερο», προσθέτοντας ότι είχε μια «μακρά συζήτηση» με τον Σι: «Διαθέτουν φορητά όπλα για την κατάρριψη αεροσκαφών».

«Του είπα ότι θα το εκτιμούσα πραγματικά αν δεν έδινε ή δεν πωλούσε τίποτα από αυτά τα πράγματα στο Ιράν. Και ξέρετε τι; Στο μεγαλύτερο μέρος, δεν το έκανε. Γι’ αυτό θέλω απλώς να τους ευχαριστήσω, επειδή έκαναν τα πράγματα πολύ καλύτερα».