Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον ηγέτη της Συρίας σχετικά με την καταπολέμηση της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μια ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε το Ισραήλ ότι σκοτώνει πάρα πολλούς αμάχους, χωρίς να πετυχαίνει κάποιο αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν Γαλλίας, αν μίλησε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα για τη Χεζμπολάχ, ο Τραμπ έγνεψε καταφατικά και είπε «ναι». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν ο Σάρα είναι πρόθυμος να ασχοληθεί με την ένοπλη σιιτική οργάνωση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα μιλούσε γι' αυτό αργότερα.

Χθες ο ένοικος του Λευκού Οίκου επέκρινε τις τακτικές του Ισραήλ στον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα επαίνεσε τον Σάρα, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία στη Συρία το 2025 μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου και έχει προβεί σε προσεκτικές κινήσεις μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή.

«Θεωρώ ότι (ο Λίβανος) είναι ο μικρός πόλεμος, το Ιράν είναι ένας μεγάλος, αλλά έχουμε αυτή την μικροενόχληση εκεί έξω που συνεχώς σηκώνει κεφάλι, και αυτό είναι η Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους χθες Τρίτη στο περιθώριο της συνόδου κορυφής.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει υποστηρίξει σθεναρά τον Σάρα, έναν πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα που ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ και έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν μετριοπαθή ηγέτη που προσπαθεί να ενώσει τη Συρία, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο, και να τερματίσει την απομόνωσή της.

«Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Δεν είναι κανένα προσκοπάκι, αλλά έχει κάνει καταπληκτική δουλειά (...) και είναι πολύ καλός με τη Χεζμπολάχ. Δεν τους συμπαθεί», δήλωσε ο Τραμπ χθες.

Το Reuters ανέφερε τον Μάρτιο ότι οι ΗΠΑ είχαν ενθαρρύνει τη Συρία να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής δυνάμεων στον ανατολικό Λίβανο για να βοηθήσουν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά ότι η Δαμασκός εμφανίστηκε απρόθυμη να αναλάβει μια τέτοια αποστολή από φόβο μήπως παρασυρθεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πυροδοτήσει θρησκευτικές εντάσεις στη Συρία και στον Λίβανο.

Ο Σάρα δήλωσε το Σάββατο ότι «οι φήμες που κυκλοφορούν για είσοδο της Συρίας στον Λίβανο είναι εντελώς αβάσιμες», σύμφωνα με σχόλια που δημοσιεύθηκαν στα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ τις τελευταίες ημέρες έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ειρηνευτική συμφωνία του με το Ιράν.

Χθες Τρίτη, δήλωσε ότι το Ισραήλ πολεμά την Χεζμπολάχ για πολύ καιρό και έχει σκοτώσει πάρα πολλούς αμάχους.

«Δεν χρειάζεται να καταστρέφεις ένα ολόκληρο κτίριο κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα κτίρια και δεν είναι όλοι μέλη της Χεζμπολάχ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να ασχοληθεί με τη Χεζμπολάχ, γιατί για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι κάνουν καλύτερη δουλειά στο να το πετύχουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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