Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε σήμερα την προγραμματισμένη ακρόαση στη Γερουσία του Τζέι Κλέιτον, του υποψηφίου που έχει προτείνει ο ίδιος για νέο Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές επέσπευσαν τη διαδικασία για να εμποδίσουν τον Μπιλ Πούλτι, έναν πιστό σύμμαχο του προέδρου, να αναλάβει προσωρινά αυτόν τον ρόλο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού του Κλέιτον δεν θα πραγματοποιηθεί παρά μόνο αφού ο αντικατασταθεί στη θέση του (είναι ομοσπονδιακός εισαγγελέας στη Νέα Υόρκη) από τον υποψήφιο που επέλεξε ο Λευκός Οίκος.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, Τομ Κότον, δήλωσε ότι η ακρόαση για τον διορισμό του Κλέιτον θα προχωρήσει κανονικά, όπως ήταν προγραμματισμένο έως τώρα, εκτός και «αν ο πρόεδρος τον διατάξει να μην εμφανιστεί (στη Γερουσία) ή αν αποσύρει την υποψηφιότητά του».

Παίζοντας για ακόμη μια φορά τις «μουσικές καρέκλες», κάτι που συνηθίζει, ο Τραμπ επέλεξε για επικεφαλής όλων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών (DNI) τον άνθρωπο που διηύθυνε την πανίσχυρη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατά την πρώτη θητεία του. Όμως, από την άνοιξη του 2025, ο Τζέι Κλέιτον είναι ομοσπονδιακός εισαγγελέας της νότιας περιφέρειας της Νέας Υόρκης, κατέχοντας ένα από τα σημαντικότερα αξιώματα στο δικαστικό σώμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τον αντικαταστήσει σε αυτό το αξίωμα από τον Τζέιμι ΜακΝτόναλντ, δικηγόρο που είχε αναλάβει μια από τις προσωπικές υποθέσεις του. Και αυτός ο διορισμός πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία.

«Ακυρώνουμε την ακρόαση στη Γερουσία που αφορά τον DNI και δεν θα δώσουμε συνέχεια μέχρις ότου ο Τζέιμι ΜακΝτόναλντ να διοριστεί εισαγγελέας των ΗΠΑ», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος. Παράλληλα, απαίτησε και πάλι από τη Γερουσία να εγκρίνει το νομοσχέδιο που αυστηροποιεί τους κανόνες ψηφοφορίας στις ομοσπονδιακές εκλογές (SAVE America Act), αν και όλοι οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι αντιτίθενται σε αυτό. Σήμερα μάλιστα, από το Εβιάν της Γαλλίας όπου συμμετείχε στη σύνοδο της G7, ο πρόεδρος απείλησε ότι «δεν θα υπογράψει τον Νόμο περί Παρακολούθησης Πληροφοριών Εξωτερικού) παρά μόνο αν συμπεριληφθεί σε αυτόν το νομοσχέδιο SAVE America. Ο FISA είναι ένας νόμος που πρέπει να ανανεωθεί από το Κογκρέσο και καθορίζει τις διαδικασίες και τις εγκρίσεις που οφείλουν να λαμβάνουν οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ για να κάνουν φυσική ή ηλεκτρονική παρακολούθηση.

«Εκδίκηση»

Για τον Τραμπ, η ακύρωση της ακρόασης, την τελευταία στιγμή, είναι ένα μέσο για να επαναβεβαιώσει την εξουσία του στους γερουσιαστές του κόμματός του, αφού πολλοί από αυτούς εμφανίζουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι αψηφούν τις εντολές του.

Εάν δεν εγκριθεί ο διορισμός του Τζέι Κλέιτον, καθήκοντα DNI θα αναλάβει από την Παρασκευή ένας επιχειρηματίας, στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο Μπιλ Πούλτι, αντικαθιστώντας την Τούλσι Γκάμπαρντ που παραιτήθηκε.

Ο διορισμός του Πούλτι ως προσωρινού διευθυντή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο στους Δημοκρατικούς αλλά και στους Ρεπουμπλικάνους, δεδομένου ότι δεν έχει την παραμικρή εμπειρία στην κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών και θα τεθεί επικεφαλής υπηρεσιών όπως η CIA. Η αντιπολίτευση φοβάται ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου θα στηριχθεί στον Πούλτι για να εξαπολύσει εκστρατείες πολιτικής εκδίκησης ή για να διαταράξει τις προσεχείς εκλογές. Ο Τραμπ του έχει ήδη ζητήσει να μειώσει το προσωπικό του DNI.

Προσπαθώντας να εμποδίσουν τον Πούλτι να αναλάβει το αξίωμα, οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας οργάνωσαν σε χρόνο ρεκόρ την ακρόαση του Κλέιτον, με σκοπό να επικυρωθεί ο διορισμός του εντός της εβδομάδας.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Κότον, ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον υποψήφιο Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (DNI) Τζέι Κλέιτον να μην εμφανιστεί στην ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού του.

Ως εκ τούτου «η ακρόαση αναβλήθηκε», σημείωσε ο Κότον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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