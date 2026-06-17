Σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν σήμερα οι ηγέτες της ομάδας G7, των πλουσιότερων κρατών του κόσμου, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Γαλλία, δεσμεύτηκαν να τηρήσουν τις υφιστάμενες δεσμεύσεις της G7 για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, εν μέσω αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές που συνδέεται με τις ασταθείς τιμές του πετρελαίου.

«Προκειμένου να ενισχυθεί η διαχείριση κρίσεων και να μετριαστούν οι επιπτώσεις των κρίσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών, ενθαρρύνουμε τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο να δημιουργήσουν επαρκή και αποτελεσματικά συστήματα αποθεμάτων πετρελαίου, ευθυγραμμισμένα με την απαίτηση 90 ημερών για αποθέματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, αποφεύγοντας παράλληλα τις προκυκλικές επιπτώσεις», αναφέρεται στη δήλωση.

«Επιβεβαιώνουμε επίσης τις υφιστάμενες δεσμεύσεις μας για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της G7», προστίθεται.



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Πηγή: ΚΥΠΕ