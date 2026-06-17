Ο ουκρανικός στρατός διέψευσε, ως «αναληθείς» τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα λεωφορείο που μετέφερε μια παιδική ομάδα ποδοσφαίρου στην περιοχή Γκόμελ του Μπριάνσκ.

«Τονίζουμε ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας δεν χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στόχων στο Μπριάνσκ» ανέφερε το Γενικό Επιτελείο στρατού σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του Μπριάνσκ υποστήριξε ότι από το πλήγμα σκοτώθηκε μια γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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