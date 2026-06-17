Ο γνωστός Ρώσος επιχειρηματίας Ιλιά Τράμπερ συνελήφθη σε σχέση με έρευνα που αφορά σε δολοφονία με συμβόλαιο θανάτου, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων και η εταιρεία που συνδέεται με τον Τράμπερ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Ο ηλικίας 75 ετών Τράμπερ υπήρξε μια ηγετική προσωπικότητα του επιχειρηματικού κόσμου επί δεκαετίες στην πόλη της Αγίας Πετρούπολης όπου επένδυε σε λιμάνια και υλικοτεχνικές υποδομές. Το τοπικό μέσο Fontanka αναφέρει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στα ακίνητα του Τράμπερ και ότι ένας από τους συνεργάτες του επίσης συνελήφθη. Αναφέρει επίσης ότι η έρευνα συνδέεται με την δολοφονία του επιχειρηματία και πολιτικού Αλεξάντερ Πετρόφ το 2020. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax επικαλούμενο πηγή των δυνάμεων επιβολής της τάξης, επίσης μετέδωσε, ότι η σύλληψη συνδέεται με μια παλιά υπόθεση δολοφονίας. Το ειδησεογραφικό κανάλι Mash που έχει επαφές με την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας, αναφέρει ότι η έρευνα αφορά ένα συμβόλαιο θανάτου.

Σύμφωνα με τα εταιρικά αρχεία το 2025 ο Τράμπερ κατείχε το 31,7% του Πριμόρσκ, το βαθύτερο λιμάνι της Βαλτικής. Οι αρχές του λιμανιού δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Το λιμάνι του Πριμόρσκ βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή και έχει σχεδιασθεί για να διαχειρίζεται φορτία έως 65 εκατομμυρίων τόνων ετησίως συμπεριλαμβανομένων ορυκτών, άνθρακα και σιτηρών. Θα είναι σε θέση να δέχεται πλοία deep-water cargo (πλοία μεταφοράς τεράστιων όγκων φορτίου) και προορίζεται να αποτελέσει ένα από τα λιμάνια εκκίνησης της Αρκτικής Θαλάσσιας Διαδρομής της Ρωσία την οποία προωθεί ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τράμπερ άρχισε να γίνεται γνωστός τη δεκαετία του 1990, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν απέκτησε τον έλεγχο του θαλάσσιου λιμανιού και του τερματικού σταθμού πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, σε μια εποχή που ο Πούτιν ήταν αναπληρωτής δήμαρχος στη διοίκηση της πόλης. Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί στο παρελθόν την ύπαρξη οποιασδήποτε φιλικής ή επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ του Τράμπερ και του Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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