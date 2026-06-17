Η σύνοδος κορυφής της G7 στο Εβιάν έληξε με ορισμένες απροσδόκτητες και αστείες σκηνές, στο επίκεντρο των οποίων βρέθηκε πολλές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το «αφεντικό» και ο «όμορφος άνδρας»

«Εγώ είμαι το αφεντικό»: Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε απροκάλυπτα τις σκέψεις του σήμερα κατά την έναρξη μιας συνάντησης εργασίας με τους ομολόγους του της G7. Ξέσπασαν κάποια νευρικά γέλια πριν η συνάντηση περάσει στα πιο σημαντικά της συζήτησης για τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια, ένα θέμα που κάθε άλλο παρά υποστηρίχθηκε ομόφωνα.

“I’m the boss.” 🤣



— @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

Χθες, ο ένοικος του Λευκού Οίκου προκάλεσε γέλιο κατά τη διάρκεια μιας διμερούς συνάντησης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν.

«Τι όμορφος άνδρας, είναι από τη χώρα σας;» ρώτησε ο Τραμπ τον ομόλογό του, σε σοβαρό ύφος, αναφερόμενος σε έναν δημοσιογράφο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που μόλις του είχε κάνει μια ερώτηση. «Είναι τόσο ωραίος», συνέχισε. «Οι άνθρωποι πίσω στην χώρα μου είναι τόσο κακοί. Κοιτάξτε αυτόν τον όμορφο τύπο, θα μπορούσα να τον βάλω αμέσως σε μια ταινία».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης αυτών των ηγετών, ο Τραμπ αστειεύτηκε για τα προνόμια που προσφέρει ο πλούτος του προέδρου των Εμιράτων, ο οποίος μιλούσε χαμηλόφωνα στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Βλέπεις, όταν είσαι τόσο πλούσιος, έχεις την οικονομική δυνατότητα να μιλάς τόσο χαμηλόφωνα», του είπε. «Όταν είσαι τόσο πλούσιος, έχεις τόση αυτοπεποίθηση που δεν χρειάζεται να υψώσεις τη φωνή σου. Είναι φανταστικό!»

«Το' κοψα»

«Πρέπει να πάρω έναν καφέ», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χθς Τρίτη καθώς έμπαινε σε μια πρωινή συνεδρίαση της συνόδου κορυφής.

«Και ένα τσιγάρο...;» πρόσφερε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, γνωρίζοντας σαφώς καλά τις συνήθειες της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

«Όχι, το' κοψα», είπε. «Μπράβο» σου της είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πριν από ένα μήνα», είπε η Μελόνι, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, όταν ρωτήθηκε από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι το' χει κόψει πολύ περισσότερο καιρό πριν. «Πριν από 21 χρόνια... Δεν γύρισα ποτέ πίσω!»

Παρί Σεν Ζερμέν και εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας

Ενώ το Μουντιάλ βρίσκεται σε εξέλιξη, το ποδόσφαιρο, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν μέρος κάποιων συνομιλιών στη σύνοδο κορυφής.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο εμίρης του Κατάρ πιάστηκαν να συζητούν τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, με τον εμίρη του Κατάρ να πειράζει τον Γάλλο Πρόεδρο, έναν υποστηρικτή της Ολιμπίκ Μαρσέιγ. «Προσποιείται ότι είναι χαρούμενος, αλλά μέσα του...»

«Όχι, είμαι χαρούμενος, είναι γαλλική ομάδα», χαμογέλασε ο Γάλλος πρόεδρος, γυρνώντας στον Ντόναλντ Τραμπ για να εξηγήσει ότι οι Καταριανοί είναι «οι ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν».

«Έκαναν το repeat! Το κέρδισαν δύο συνεχείς χρονιές!» εξήγησε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος άκουγε προσεκτικά.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έφυγε από το Εβιάν με μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας στη βαλίτσα του, που έφερε το όνομά του και τον αριθμό 47, που υποδηλώνει την ιδιότητά του ως 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα δώρο γενεθλίων από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά του την Κυριακή.

Δώρο ποδήλατο

Δεν υπήρξαν πολλές περίεργες δημόσιες δηλώσεις από τον Μακρόν, ο οποίος προεδρεύει αυτής της συνόδου.

Ωστόσο, η παρουσία ενός ποδηλάτου κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής του με τον Τραμπ έθεσε ορισμένα ερωτήματα, τα οποία τελικά απαντήθηκαν από τον Νταβίντ Λαπαρτιέν Λαπαρτιέντ, πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας (UCI).

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που επέλεξε να προωθήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα UCI @hautesavoie2027 κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 που διεξάγεται στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας», δήλωσε τη Δευτέρα με ανάρτησή του στο X.

Οι επτά αρχηγοί κρατών της Ομάδας των Επτά έλαβαν από ένα εξατομικευμένο ποδήλατο, που φέρει το όνομά τους και τα χρώματα της χώρας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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