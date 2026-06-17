Ο Γερμανός Καγκελάριος Mερτς μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Tραμπ και τους άλλους επικεφαλής κυβερνήσεων της ομάδας G-7 εμφανίστηκε αισιόδοξος ως προς την σύμπλευση στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G-7 στη γαλλική πόλη Eβιάν, ο Μερτς δήλωσε ότι είναι σε «έναν ορισμένο βαθμό αισιόδοξος ότι εμείς οι Ευρωπαίοι από κοινού με τους Αμερικανούς μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο».

Επιπλέον σημείωσε ότι είδε τον Πρόεδρο Tραμπ να ακούει προσεκτικά και με διάθεση συνεργασίας. «Όλοι οι εταίροι του G-7 συμφωνούν να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα, ώστε να την φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτικές συνομιλίες», πρόσθεσε.

Ως προς τη συμφωνία για το Ιράν, ο Καγκελάριος ζήτησε την άμεση εφαρμογή της και σημείωσε ότι τώρα το βασικό θέμα είναι πόσο σταθερή είναι η συγκεκριμένη συμφωνία. «Είμαι σίγουρος ότι θα αντέξει. (…) Η Γερμανία έχει στείλει ήδη τα πρώτα ναρκαλιευτικά στην περιοχή. Είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά δεν έχουμε ακόμη λάβει απόφαση. Πρώτα πρέπει να αποσαφηνιστεί η νομική βάση για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια» υπογράμμισε.

Σύμφωνα με το Δίκτυο Συντακτών Γερμανίας (RND) η Γερμανία προετοιμάζεται για πιθανή συμμετοχή σε αποστολή στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, έχοντας ήδη αναπτύξει το ναρκαλιευτικό «Fulda» και το πλοίο υποστήριξης «Mosel» στη ναυτική βάση της Σούδας.

Όπως υπογραμμίζεται, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε αποστολή, απαιτείται σαφής νομική βάση, η έγκριση της γερμανικής Βουλής και η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πολιτικού και στρατιωτικού σχεδίου.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, το Βερολίνο έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την άμεση αερομεταφορά εξειδικευμένων δυνάμεων προς ενίσχυση των επιχειρήσεων στην περιοχή.



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Πηγή: ΚΥΠΕ