Μια σειρά από χαλαρές και χιουμοριστικές στιγμές μεταξύ των ηγετών της G7 κατέγραψαν τα μικρόφωνα στη διάρκεια της συνόδου κορυφής, με τις συνομιλίες να αφορούν από τον καφέ και το κάπνισμα μέχρι το ποδόσφαιρο, τα δώρα και το Instagram.

Πρωταγωνίστρια σε αρκετές από αυτές τις στιγμές ήταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιώρτζια Μελόνι, η οποία αποκάλυψε ότι είχε πιει τρεις καφέδες πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ursula von der Leyen τη ρώτησε έκπληκτη αν αυτό συνέβη το πρωί για να ξυπνήσει, με τον Γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz να αστειεύεται αμέσως μετά: «Και πόσα τσιγάρα κάπνισες;».

Η Μελόνι απάντησε ότι έχει να καπνίσει περισσότερο από έναν μήνα, προκαλώντας συγχαρητήρια από τους ηγέτες του Καναδά, της Βρετανίας, της Ιαπωνίας και της ΕΕ. Ο Καναδός πρωθυπουργός Mark Carney συνέχισε το αστείο ρωτώντας αν χρησιμοποιεί αυτοκόλλητο νικοτίνης, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.





Italian Prime Minister Giorgia Meloni has quit smoking — and shared the news with fellow G7 leaders over coffee.



European Council President Antonio Costa had his own milestone to offer: he gave up 21 years ago.🚭 pic.twitter.com/NcJmQ7qvP0 — euronews (@euronews) June 16, 2026

Ποδόσφαιρο, Τραμπ και... Γροιλανδία

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου να διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, αρκετές συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από το ποδόσφαιρο. Ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron εξέφρασε την υποστήριξή του στην εθνική Γαλλίας, ενώ έγινε αναφορά και στην πρόσφατη κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer εξήρε την εμφάνιση του Πράσινου Ακρωτηρίου απέναντι στην Ισπανία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump αναφέρθηκε σε διοργάνωση UFC που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και μια σύντομη αναφορά του Τραμπ στη Γροιλανδία κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa. Αν και το περιεχόμενο της συζήτησης δεν καταγράφηκε πλήρως, η αναφορά προκάλεσε σχόλια λόγω των παλαιότερων δηλώσεων του Τραμπ περί αγοράς της Γροιλανδίας.





🚨 AWESOME! President Trump has just been gifted a 47 jersey in Europe by German Chancellor Merz in front of everyone



Merz is DESPERATELY trying to show respect for 47 again after he bad mouthed America!



They don’t want to be on his bad side! 🔥 pic.twitter.com/dW1bkGH0TZ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 16, 2026

«Δώστε μου το ρολόι του Μακρόν»

Σε άλλη χαλαρή στιγμή, ο Μακρόν ξέχασε το ρολόι του πριν από το γεύμα των ηγετών. Όταν ο Καναδός πρωθυπουργός επισήμανε ότι το ρολόι είχε μείνει πίσω, ο Τραμπ απάντησε αστειευόμενος: «Αν το άφησε, δώστε το σε μένα», προκαλώντας γέλια.

Παράλληλα, ο Μερτς χάρισε στον Τραμπ φανέλα της εθνικής Γερμανίας με το όνομά του και τον αριθμό 47, παραπέμποντας στο γεγονός ότι είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το viral σχόλιο της Μελόνι στον Μόντι

Αίσθηση προκάλεσε και η συνάντηση της Μελόνι με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi.

«Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Είμαστε το πιο διάσημο ζευγάρι στο Instagram», είπε χαμογελώντας η Ιταλίδα πρωθυπουργός, αναφερόμενη στα viral βίντεο και φωτογραφίες των δύο ηγετών που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στα κοινωνικά δίκτυα.

Το σχόλιο προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της συνόδου





Italian Prime Minister Giorgia Meloni and Prime Minister Narendra Modi shared another light-hearted exchange at the G7 summit that quickly went viral.



"Nice to meet you again!" Meloni was heard telling PM Modi. She then quipped, "We are the most famous couple on Instagram."… pic.twitter.com/s5XoCtCZNB — JK24x7 News (@JK247News) June 17, 2026





