Το κοινοβούλιο της Σουηδία ενέκρινε νέο νόμο που επιτρέπει στις αρχές να ανακαλούν άδειες παραμονής μεταναστών λόγω «κακής συμπεριφοράς», ακόμη και όταν δεν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα.

Σύμφωνα με το Reuters, η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι η άδεια παραμονής μπορεί να ανακληθεί σε περιπτώσεις όπως η ύπαρξη απλήρωτων χρεών, η αδήλωτη εργασία ή οι διασυνδέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις. Το μέτρο αφορά τόσο νέες αιτήσεις όσο και άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί.

Ο νόμος αποτελεί μέρος της ευρύτερης αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής που προωθεί η κεντροδεξιά κυβέρνηση με τη στήριξη των εθνικιστών Sweden Democrats, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι όσοι παραβιάζουν τους κανόνες ή επιδεικνύουν αντικοινωνική συμπεριφορά δεν έχουν θέση στη χώρα. Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στις προεκλογικές δεσμεύσεις για περιορισμό της μετανάστευσης και αυστηρότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Αντίθετα, η αντιπολίτευση και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις. Η οργάνωση Civil Rights Defenders υποστήριξε ότι ο νόμος δημιουργεί αβεβαιότητα για το ποιες συμπεριφορές ή εκφράσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός ατόμου, προειδοποιώντας ότι υπονομεύει το κράτος δικαίου και την αρχή της ισότητας απέναντι στον νόμο.

Η ψήφιση του μέτρου αντανακλά τη στροφή της Σουηδίας προς πιο περιοριστικές πολιτικές στο μεταναστευτικό, σε μια περίοδο όπου το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα.





