Το προσωπικό της «δράμα» μοιράστηκε η Τζόρτζια Μελόνι με τους υπόλοιπους ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7) κατά τη σύνοδο τους στη Γαλλία λέγοντας ότι χρειαζόταν τρεις καφέδες για να ξυπνήσει.

Αυτή δεν ήταν η μόνη αποκάλυψη που έκανε, καθώς όταν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς της είπε ότι μαζί με τον καφέ πάει και το τσιγάρο η πρωθυπουργός της Ιταλίας είπε ότι το έχει κόψει.

Το γεγονός προκάλεσε έκπληξη στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία την ρώτησε «πότε;» Η Μελόνι απάντησε «πριν από ένα μήνα».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή της χωρίς τσιγάρο: «Αν ποτέ χρειαστεί να κόψω το κάπνισμα, θα σκοτώσω κάποιον», έλεγε.

HUGE 🚨 Meloni tells PM Modi after their viral "Melody" toffee post hit 10 million Instagram likes.



"Nice to see you again. We are the most famous on Instagram." 😅🔥 pic.twitter.com/SUhRnb10UD — News Algebra (@NewsAlgebraIND) June 16, 2026

Με αφορμή αυτή τη στιχομυθία στη συνέχεια ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ρώτησε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, «πότε σταμάτησες;» Αυτός ανέφερε ότι έχουν περάσει 21 χρόνια από τότε που έκοψε το κάπνισμα.

Η Μελόνι και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι μοιράστηκαν μια ανάλαφρη στιγμή στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία, λέγοντας ότι ήταν το «πιο διάσημο ζευγάρι στο Instagram» καθώς έφταναν για την καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία στο Εβιάν-λε-Μπεν.

HUGE 🚨 Meloni tells PM Modi after their viral "Melody" toffee post hit 10 million Instagram likes.



"Nice to see you again. We are the most famous on Instagram." 😅🔥 pic.twitter.com/SUhRnb10UD — News Algebra (@NewsAlgebraIND) June 16, 2026

Ένα βίντεο δείχνει τον κ. Μόντι και την κα Μελόνι να χαιρετούν ο ένας τον άλλον και τον Ινδό ηγέτη να αστειεύεται για τη δημοτικότητά τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα μικρόφωνο κατέγραψε πιο καθαρά την απάντηση της κας Μελόνι καθώς είπε: «Ναι, είμαστε το πιο διάσημο ζευγάρι στο Instagram».

Οι φιλικές αλληλεπιδράσεις των δύο ηγετών στο περιθώριο διεθνών συνόδων κορυφής έχουν πυροδοτήσει ένα κύμα memes, επεξεργασιών από θαυμαστές, viral αναρτήσεων και μια διαδικτυακή τάση, το «Μέλοντι», μια παραλλαγή των επωνύμων τους.

Η τάση ξεκίνησε όταν οι πρωθυπουργοί συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μπαλί το 2023 και, στη συνέχεια, στο Δελχί αργότερα την ίδια χρονιά. Ωστόσο η μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, όταν η ίδια η κα Μελόνι δημοσίευσε μια σέλφι με τον κ. Μόντι στη σύνοδο COP28 στο Ντουμπάι με το hashtag #Melodi.

Πιο πρόσφατα, ο Μόντι δώρισε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό μια σακούλα με τις δημοφιλείς σοκολάτες Melody της Ινδίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Ρώμη, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα βίντεο που μοιράστηκε η Μελόνι έδειχνε τον Μόντι να παραδίδει τις σοκολάτες ενώ γελούσαν. «Ευχαριστώ για το δώρο», έγραψε στη λεζάντα.

Οι δύο ηγέτες είναι από τα πιο δημοφιλή άτομα στο διαδίκτυο. Ο. Μόντι έχει 107 εκατομμύρια ακόλουθους στο X και η κα Μελόνι 3,3 εκατομμύρια.

Πηγή: CNN Greece