Οι ηγέτες των χωρών της G7 ζήτησαν κατά την σημερινή ημέρα των εργασιών της συνόδου κορυφής στο Εβιάν την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο και δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε διαφοροποίηση των διαύλων ενεργειακού εφοδιασμού για να μειωθεί η εξάρτηση από το Στενά του Ορμούζ, αφού χαιρέτισαν την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη η διαπραγμάτευση...να αντιμετωπίσει τις απειλές που θέτει το Ιράν για την περιοχή και πέραν αυτής και να διασφαλίσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

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ΟΙ ηγέτες δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην εφαρμογή της συμφωνίας. Ενας συνασπισμός υπό την Βρετανία και την Γαλλία είναι έτοιμος να βοηθήσει στην διασφάλιση της ναυσιπλοΐας μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι ηγέτες της G7 ζητούν «άμεση και αποτελεσματική εκεχειρία» στον Λίβανο και το αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Οι 7 δηλώνουν προσηλωμένοι στην «επιτάχυνση της διαφοροποίησης των διαύλων ενεργειακού εφοδιασμού για να μειωθεί η εξάρτηση από το Στενά του Ορμούζ και να αυξηθούν τα ενεργειακά μας αποθέματα».