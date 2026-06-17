Ανησυχία προκαλεί στη Βρετανία το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (16/6) στη Μάγχη, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της νήσου Γουάιτ, όταν η ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich» έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε βρετανικής σημαίας ιστιοπλοϊκό.

Στο σκάφος επέβαινε ένα ζευγάρι Βρετανών συνταξιούχων, που περιέγραψε ως «σουρεαλιστική» αυτήν την εμπειρία στο πρόγραμμα «Newsnight» του BBC και δήλωσε ότι «σίγουρα δεν βρισκόταν σε πορεία σύγκρουσης».

Περιγράφοντας το περιστατικό, η Τζέιν Κέλβι δήλωσε στο BBC: «Το πολεμικό πλοίο έδωσε πέντε σήματα με τη σειρήνα του, κάτι που σημαίνει “μας έχετε δει;” Στρίψαμε αμέσως δύο μοίρες προς τα αριστερά, ώστε να δουν ότι είχαμε κάνει σκόπιμη αλλαγή πορείας, πράγμα που σήμαινε ότι τους είχαμε δει. Στη συνέχεια, περίπου ένα λεπτό αργότερα, έδωσαν άλλα πέντε σήματα με τη σειρήνα τους, τα οποία ακολούθησαν αμέσως τέσσερις έως πέντε πυροβολισμοί από ελαφρά όπλα».

«Αυτοί οι πυροβολισμοί δεν στόχευαν εμάς. Πιστεύουμε ότι ήταν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί στον αέρα» διευκρίνισε.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το ιστιοπλοϊκό ακολουθούσε επικίνδυνη πορεία προς το πολεμικό πλοίο και αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου, ηχητικών σημάτων και φωτοβολίδων, με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση για προειδοποιητικά πυρά. Το βρετανικό ζευγάρι απορρίπτει αυτή την εκδοχή, χαρακτηρίζοντάς την ανακριβή.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για μεμονωμένο περιστατικό και διευκρινίζει ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές. Το συμβάν σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση των βρετανικών αρχών κατά ρωσικού πετρελαιοφόρου που φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, αν και το Λονδίνο επιμένει ότι τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται.



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Πηγή: ΕΡΤ