Οι αναπληρωματικές εκλογές που διεξάγονται αύριο, Πέμπτη, στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ, στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών στη Βρετανία. Το αποτέλεσμά τους ενδέχεται να καθορίσει την πολιτική επιβίωση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο δήμαρχος του Μάντσεστερ 'Αντι Μπέρναμ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στο βρετανικό κοινοβούλιο. Η εκλογή του θεωρείται από πολλούς το πρώτο βήμα για μια μελλοντική διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών, καθώς η κυβέρνηση Στάρμερ αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη εσωκομματική κρίση από την ανάληψη της εξουσίας.

Τι είναι οι αναπληρωματικές εκλογές

Οι αναπληρωματικές εκλογές (by-elections) διεξάγονται όταν μια κοινοβουλευτική έδρα, μεταξύ δύο γενικών εκλογών, μείνει κενή. Συνήθως αυτό συμβαίνει λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης βουλευτή.

Στην περίπτωση του Μέικερφιλντ, η διαδικασία προκλήθηκε μετά την παραίτηση του βουλευτή των Εργατικών Τζος Σίμονς. Πρόκειται για μια αναμέτρηση που έχει αποκτήσει εθνική σημασία, καθώς θεωρείται δημοψήφισμα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την ηγεσία των Εργατικών.

Τα δημοκοπικά δεδομένα

Σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα του 'Αντι Μπέρναμ, αλλά οι περισσότερες όχι τέτοιο που να επιτρέπει εφησυχασμό. Κατά μέσο όρο οι σφυγμομετρήσεις δείχνουν: 'Αντι Μπέρναμ (Εργατικό κόμμα) 46% , Ρόμπερτ Κένιον (Reform UK) 41% , Μάικλ Τόμσον (Restore Britain) 7%, Σάρα Πίνκερτον (Συντηρητικό Κόμμα) 3%, Τζένιφερ Γουόρντ (Πράσινοι) 2% και Λίαμ Ο'Κόνελ (Φιλελεύθεροι Δημοκράτες) 1%.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Μπέρναμ να προηγείται με περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες. Σε αυτές αποτυπώνεται από την μια η διάσπαση του δεξιού χώρου μεταξύ του Reform UK, του Restore Britain και των Συντηρητικών και από την άλλη η τάση των ψηφοφόρων των Πρασίνων και των Φιλελεύθερων Δημοκρατών να τον στηρίξουν.

Η κρίση στους Εργατικούς

Οι αυριανές εκλογές διεξάγονται στη σκιά μιας βαθιάς κρίσης στο κυβερνών κόμμα, η αφετηρία της οποίας ήταν οι περιφερειακές και τοπικές εκλογές του Μαΐου, όπου οι Εργατικοί κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, ενώ το κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ ενίσχυσε θεαματικά τη θέση του.

Μετά το αποτέλεσμα, δεκάδες βουλευτές των Εργατικών εξέφρασαν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους για την πορεία της κυβέρνησης και άρχισαν να συζητούν δημόσια το ενδεχόμενο διαδοχής του Κιρ Στάρμερ. Ακολούθησε κύμα παραιτήσεων κυβερνητικών στελεχών και κοινοβουλευτικών γραμματέων, οι οποίοι κατηγόρησαν την ηγεσία για έλλειψη πολιτικής κατεύθυνσης.

Η κρίση κορυφώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την παραίτηση του υπουργού 'Αμυνας Τζον Χίλι και του υφυπουργού του Αλ Καρνς. Και οι δύο διαφώνησαν με το ύψος της χρηματοδότησης των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων λέγοντας μεταξύ άλλων πως σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με την κρίση στην Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, τις σχέσεις με τη Ρωσία να παραμένουν τεταμένες και το ΝΑΤΟ να ζητά από τα κράτη-μέλη μεγαλύτερες αμυντικές επενδύσεις, οι προβλεπόμενοι πόροι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της χώρας.

Το διακύβευμα

Εάν ο 'Αντι Μπέρναμ επικρατήσει, θα επιστρέψει στη Βουλή των Κοινοτήτων και θα διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα κάνει, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η διαδικασία διαδοχής.

Μια νίκη του Reform UK θα θεωρηθεί σοβαρό πλήγμα τόσο για το κυβερνών κόμμα όσο και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Γεγονός που θα μπορούσε να επιταχύνει τις εξελίξεις στο εσωτερικό των Εργατικών, σημειώνουν πολιτικοί αναλυτές.

Για τον λόγο αυτό, το Μέικερφιλντ δεν αντιμετωπίζεται ως μια συνηθισμένη αναπληρωματική εκλογή. Για πολλούς στο Γουέστμινστερ αποτελεί στην πραγματικότητα την πρώτη μάχη για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ και ίσως την πρώτη πράξη της επόμενης πολιτικής κρίσης στη Βρετανία.

Πως γίνεται η εκλογή του ηγέτη των Εργατικών

Σύμφωνα με το καταστατικό του Εργατικού κόμματος, για να υπάρξει επίσημη αμφισβήτηση του εκάστοτε αρχηγού θα πρέπει τουλάχιστον το 20% των βουλευτών να ζητήσει την ενεργοποίηση της διαδικασίας εκλογής ηγέτη, προτείνοντας κάποιον άλλον. Τουτέστιν, με την σημερινή σύνθεση της Βουλής των Κοινοτήτων, χρειάζονται οι υπογραφές 81 βουλευτών του κόμματος. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι βουλευτές του κόμματος, τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά και τα συνδεδεμένα μέλη των συνδικάτων με το κόμμα. Υποψήφιοι για την αρχηγία μπορεί να είναι μόνο εν ενεργεία βουλευτές που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν την στήριξη τουλάχιστον του 20% των βουλευτών του κόμματος. Ο εν ενεργεία αρχηγός έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα χωρίς να χρειάζεται την επίσημη στήριξη των βουλευτών του. Ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, αν τελικά ενεργοποιηθεί η διαδικασία διαδοχής του.

Πηγή: ΑΠΕ