Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα είχε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ» του εξέφρασε «τη σταθερή δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και την αδιάκοπη υποστήριξή μας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄ και την πνευματική αποστολή του».

«Συζητήσαμε επίσης για τους βαθιούς δεσμούς πίστης που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία», προσθέτει.

Στην συνάντηση αναφέρθηκε με ανάρτηση και η σελίδα της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα στο Facebook.

Πηγή: CNN Greece