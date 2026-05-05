Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τηρήσει τη μεταξύ τους συμφωνία για τους δασμούς, μετά τις νέες απειλές της Ουάσιγκτον για αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Σε συνάντηση που είχαν στο Παρίσι, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς προέτρεψε τον Αμερικανό ομόλογό του Τζέιμισον Γκριρ να επιστρέψουν γρήγορα οι ΗΠΑ «στους όρους που διαπραγματεύτηκαν» οι δύο πλευρές στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2025.

Την περασμένη Παρασκευή ο Τραμπ απείλησε την ΕΕ με πρόσθετους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εξάγονται στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν την εμπορική συμφωνία.

«Η συμφωνία, είναι συμφωνία» απάντησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία το περασμένο καλοκαίρι συμφώνησε με τον Τραμπ να μειωθούν στο 15% οι δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που πωλούνται στις ΗΠΑ. «Έχουμε συμφωνία και η ουσία της είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη για κάθε σενάριο», στην περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Εάν υλοποιηθεί αυτή η απειλή, οι Βρυξέλλες θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό εμπορικής άμυνας – που ορισμένοι αποκαλούν «μπαζούκα», δήλωσε από την Αρμενία όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει τον περιορισμό των εισαγωγών από μια χώρα, τον αποκλεισμό της από δημόσιους διαγωνισμούς της ΕΕ ή το μπλοκάρισμα ορισμένων επενδύσεων.





Σύνοδος της G7 για το εμπόριο





Ο Γκριρ και ο Σέφτσοβιτς βρίσκονται στο Παρίσι για τη διήμερη σύνοδο των υπουργών Εμπορίου της G7, όπου θα συζητηθούν η βιομηχανική υπεραπόδοση, τα κρίσιμα ορυκτά και το θέμα των μικρών δεμάτων. Οι νέες αμερικανικές απειλές για τα ευρωπαϊκά οχήματα δεν περιλαμβάνονται στην ατζέντα.

Στο περιθώριο της συνόδου ωστόσο συζητήθηκαν οι εμπορικές συνέπειες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, όπως ανέφερε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου Νικολά Φορισιέρ.



Διαβάστε επίσης: Προειδοποιεί η Λαγκάρντ: «Μη βιώσιμη» η εξάρτηση Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ