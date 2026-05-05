Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, συμμετείχε στις εργασίες της πρωτοβουλίας Mayors for Housing που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, μαζί με Δημάρχους από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για προσιτή και προσβάσιμη στέγη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, στο πλαίσιο των επαφών, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις υψηλού επιπέδου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Antonio Costa, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Teresa Ribera και τον αρμόδιο Επίτροπο, Dan Jorgensen. «Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση του νέου πλαισίου προσιτής στέγης, την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας, τον έλεγχο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και το ζήτημα των αστέγων», προστίθεται.

Κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Στέγασης και την επικείμενη νομοθεσία (Housing Act), με έμφαση στον ενισχυμένο ρόλο των πόλεων. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη Διακήρυξη της Λευκωσίας, όπως αυτή υιοθετήθηκε στον ετήσιο Διάλογο των Δημάρχων των Πρωτευουσών της Ε.Ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17/2/2026, η οποία υπογραμμίζει ότι οι πόλεις πρέπει να αναγνωριστούν ως συνδιαμορφωτές πολιτικής και όχι απλώς ως εκτελεστικοί φορείς.

Στην παρέμβασή του, ο Δήμαρχος Λευκωσίας σημείωσε ότι «η στεγαστική κρίση είναι πιο ορατή στις πόλεις, εκεί όπου βιώνεται καθημερινά. Ωστόσο, οι πόλεις δεν συμμετέχουν επαρκώς στη λήψη αποφάσεων. Χωρίς σωστή διακυβέρνηση, ακόμη και οι καλύτερες πολιτικές δεν μπορούν να αποδώσουν», ανέφερε, καλώντας τους φορείς της ΕΕ να υιοθετήσουν τις εισηγήσεις της Πρωτοβουλίας Mayors for Housing.

Τόνισε επίσης την ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Στέγαση, με ουσιαστική συμμετοχή των πόλεων, καθώς και τη σημασία της πολυεπίπεδης συνεργασίας, των κοινών σχεδίων υλοποίησης, της ενσωμάτωσης της παρακολούθησης στέγασης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και των στοχευμένων παρεμβάσεων σε περιοχές με αυξημένη πίεση.

Από την πλευρά του, ο Antonio Costa υπογράμμισε ότι η στέγαση αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες, επηρεάζοντας την κοινωνική συνοχή, την οικονομία και την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει πιο ενεργά τις τοπικές και εθνικές αρχές, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Επισήμανε, επίσης, ότι το ζήτημα θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και της επικείμενης Ευρωπαϊκής Πράξης για την Προσιτή Στέγαση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επιβεβαίωσε η Αντιπρόεδρος Teresa Ribera, προχωρά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με συγκεκριμένα εργαλεία και ισχυρή πολυεπίπεδη συνεργασία. Η προσιτή στέγαση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους Ευρωπαίους πολίτες και προϋπόθεση για βιώσιμες και συμπεριληπτικές πόλεις. Με σεβασμό στις εθνικές και τοπικές ιδιαιτερότητες και με την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων, στόχος είναι η ουσιαστική κατοχύρωση του δικαιώματος στην προσιτή στέγαση για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταληκτικά, ο Δήμαρχος Λευκωσίας ανέφερε ότι «η συμβολή μιας πόλης δεν εξαρτάται από το μέγεθός της, αλλά από το όραμα και τη συνεργασία». «Έχουμε ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι η προσιτή στέγη θα παραμείνει στο επίκεντρο των πολιτικών μας», επεσήμανε.

Πηγή: ΚΥΠΕ