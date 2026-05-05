Σταθερή εικόνα στις μέσες τιμές φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, σύμφωνα με τα οποία οι τιμές επανέρχονται σταδιακά στα εποχικά πρότυπα που ίσχυαν πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 οι μέσες τιμές φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, διαμορφώθηκαν στα 12,28 ευρώ ανά 100 kWh, έναντι 11,43 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι τιμές αυτές κινούνται σε παρόμοια επίπεδα με το δεύτερο εξάμηνο του 2024, ενώ οι φορολογικές επιβαρύνσεις παρέμειναν σταθερές για τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο.

Η Eurostat σημειώνει ότι, αν και η εποχικότητα στις τιμές είχε διαταραχθεί την περίοδο 2022–2023, το 2025 καταγράφεται εκ νέου μία πιο σταθερή εικόνα, με τις διακυμάνσεις μεταξύ εξαμήνων να επανεμφανίζονται.

Σε επίπεδο κρατών μελών, συνεχίζουν να καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές φυσικού αερίου. Οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται στη Σουηδία με 20,92 ευρώ ανά 100 kWh, στην Ολλανδία με 17,19 ευρώ και στην Ιταλία με 14,81 ευρώ. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στην Ουγγαρία με 3,40 ευρώ, στην Κροατία με 5,43 ευρώ και στη Ρουμανία με 5,66 ευρώ.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στο ποσοστό φόρων και επιβαρύνσεων επί των τελικών τιμών. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ολλανδία (51,8%), στη Δανία (48,9%) και στη Σουηδία (35,9%), ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα εμφανίζονται στην Κροατία (4,8%), στην Ελλάδα (8,1%) και στο Βέλγιο (16,5%).

Σε όρους προτύπου αγοραστικής δύναμης (PPS), οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου καταγράφονται στη Σουηδία (17,16 ευρώ ανά 100 kWh), στην Πορτογαλία (17,04 ευρώ) και στην Ιταλία (15,48 ευρώ). Οι χαμηλότερες τιμές βάσει PPS, εντοπίζονται στην Ουγγαρία (4,67 ευρώ), στο Λουξεμβούργο (6,75 ευρώ) και στη Σλοβακία (7,58 ευρώ).

Η Eurostat επισημαίνει επίσης ότι η Κύπρος, η Μάλτα και η Φινλανδία δεν δημοσιεύουν στοιχεία για τις τιμές φυσικού αερίου στα νοικοκυριά, ενώ τα δεδομένα για την Πολωνία χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ