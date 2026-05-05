Το τεράστιο διυλιστήριο Kirishinefteorgsintez (Κιρίσι) της Ρωσίας διέκοψε σήμερα την επεξεργασία πετρελαίου μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες του διυλιστηρίου και πυρκαγιά, δήλωσαν δύο πηγές του κλάδου.

Η εταιρεία Surgutneftegaz, η οποία ελέγχει το διυλιστήριο, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος σε σχέση με την εν λόγω κατάσταση, ανέφεραν ότι τρείς από τις τέσσερις μονάδες του διυλιστηρίου υπέστησαν ζημιές από την επίθεση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών στις μονάδες, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι αρκετές δευτερεύουσες μονάδες έχουν επίσης υποστεί ζημιές.





Ukrainian long-range drones struck the Kirishi oil refinery in Russia’s Leningrad region this morning



Kirishi is one of Russia’s largest refineries, with a processing capacity of 350,000–400,000 barrels per day, accounting for about 7% of the country’s total refining volume.… pic.twitter.com/VZDmD7vwXK — Visegrád 24 (@visegrad24) May 5, 2026

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ Αλεξάντερ Ντροζντένκο δήλωσε νωρίς σήμερα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην ζώνη που βρίσκεται το Κιρίσι.

Το διυλιστήριο Κιρίσι έχει δεχθεί αρκετές επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφέτος, με την μεγαλύτερη να σημειώνεται τον Μάιο.

Η δυναμικότητα του διυλιστηρίου κυμαίνεται στους 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ημερησίως ή περίπου στα 400.000 βαρέλια ημερησίως. Το διυλιστήριο επεξεργαζόταν περίπου 18 εκατομμύρια τόνους ετησίως τα τελευταία χρόνια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.



Διαβάστε επίσης: Ζελένσκι στο Μπαχρέιν: Πρότεινε συμφωνία για προμήθεια drones





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ