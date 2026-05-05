Οι Ρουμάνοι βουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας και έτσι ανέτρεψαν την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Ίλιε Μπολοζάν.

Σύμφωνα το ρουμάνικο δίκτυο Digi24 σε σύνολο 464 βουλευτών και γερουσιαστών το παρών στη διαδικασία έδωσαν 431. Καταμετρήθηκαν 288 ψήφοι εκ των 281 «υπέρ» και 4 «κατά», ενώ υπήρξαν και τρία άκυρα.

Ο Μπολοζάν ήταν επικεφαλής μίας κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου, όταν οι Σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα με τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, ζήτησαν την παραίτησή του, αποχώρησαν από τον τετρακομματικό φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συμμάχησαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν πρόταση μομφής.

Η κρίση δεν περιορίζεται σε μια εσωτερική κομματική αντιπαράθεση. Σύμφωνα με την ανάλυση του Atlantic Council, η ρήξη συνδέεται με τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε ο Μπολοζάν, κυρίως στη δημοσιονομική πειθαρχία και στη δημόσια διοίκηση, οι οποίες φαίνεται να επηρέασαν πολιτικές και θεσμικές ισορροπίες στο Βουκουρέστι.

Αν και οι πρόωρες εκλογές φαίνονται απίθανες, οι χρηματοπιστωτικές αγορές ανησυχούν ότι η αναταραχή αυτή θα μπορούσε να σημαίνει ότι το Βουκουρέστι αμφιταλαντεύεται ως προς τη δέσμευσή του να μειώσει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα της ΕΕ.

Το ρουμανικό λέου έπεσε σε ‌ιστορικό χαμηλό έναντι του ευρώ πριν από την ψηφοφορία της Τρίτης. Η σημερινή συμμαχία ανέλαβε την εξουσία πριν από 10 μήνες με στόχο να περιορίσει τα κέρδη της ακροδεξιάς μετά από μια σειρά πολωτικών εκλογών και έχει αρχίσει να μειώνει το έλλειμμα, αποφεύγοντας οριακά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από το τελευταίο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας.

Ωστόσο, οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν επανειλημμένα συγκρουστεί με τον Μπολοζάν. Παρ’ όλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπολοζάν είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός της κυβερνητικής συμμαχίας.

«Μπορεί κανείς να πει πώς θα λειτουργήσει η Ρουμανία από αύριο, έχετε κάποιο σχέδιο;» είπε ο Μπολοζάν στους βουλευτές πριν από την ψηφοφορία.

«Οι Ρουμάνοι θα καταλάβουν ότι μπορείτε να κυβερνήσετε διαφορετικά, με σεβασμό στα δημόσια χρήματα και αυτό δεν μπορείτε να το αναιρέσετε», προσέθεσε.

