Η Βρετανία ανακοίνωσε την Τρίτη την επιβολή κυρώσεων σε 35 πρόσωπα και οντότητες, τα οποία, όπως αναφέρει, εμπλέκονται στη στρατολόγηση ευάλωτων μεταναστών για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και στην παραγωγή drones για χρήση στη σύγκρουση.

Σύμφωνα με το Reuters, το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε 17 καταχωρίσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων για την παράτυπη μετανάστευση, που αφορούν – όπως σημειώνεται – δίκτυα διακίνησης τα οποία διευκολύνουν τη μεταφορά ανθρώπων ώστε να σταλούν «στην πρώτη γραμμή ως αναλώσιμοι».

Οι κυρώσεις σχετίζονται με τη διακίνηση ατόμων από χώρες όπως το Ιράκ, η Σομαλία, η Συρία και η Υεμένη για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αλλά και για να μετακινηθούν προς Πολωνία και Φινλανδία με στόχο την πρόκληση αποσταθεροποίησης, σύμφωνα με το Υπουργείο.

Παράλληλα, η Βρετανία επέβαλε άλλες 18 κυρώσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αρκετές εκ των οποίων σχετίζονται με το πρόγραμμα «Alabuga Start», το οποίο χαρακτηρίζεται ως ρωσικό σχέδιο στρατολόγησης ατόμων από το εξωτερικό, συνήθως από οικονομικά ευάλωτα περιβάλλοντα.

Οι στρατολογημένοι, κυρίως από το Καμερούν, τοποθετούνται σε εργοστάσιο περίπου 800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, για την παραγωγή drones, σύμφωνα με το Υπουργείο.

Ο αρμόδιος υπουργός κυρώσεων Στίβεν Ντόουτι δήλωσε ότι «η εκμετάλλευση ευάλωτων ανθρώπων για τη στήριξη του αποτυχημένου και παράνομου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι βάρβαρη».

Πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις αποσκοπούν στο να «διαταράξουν τη δράση των δικτύων που χρησιμοποιούν μετανάστες ως αναλώσιμους και τροφοδοτούν τα εργοστάσια drones του (Βλαντιμίρ) Πούτιν με παράνομα εξαρτήματα».

Την Κυριακή, η Βρετανία δήλωσε επίσης έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες για συμμετοχή στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, ένδειξη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.