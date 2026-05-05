«Προετοιμασμένη για κάθε σενάριο» μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την επικεφαλής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Τραμπ απείλησε την περασμένη Παρασκευή να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά της ΕΕ από 15% σε 25%, κατηγορώντας το μπλοκ ότι υπαναχώρησε από μια εμπορική συμφωνία που είχε συναφθεί πέρυσι, κατηγορία που η φον ντερ Λάιεν απέρριψε.

«Μια συμφωνία είναι συμφωνία, και έχουμε μια συμφωνία», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε δημοσιογράφους στο Ερεβάν, προσθέτοντας: «Και οι δύο εφαρμόζουμε αυτή τη συμφωνία, σεβόμενοι τις διαφορετικές δημοκρατικές διαδικασίες που έχουμε και στις δύο πλευρές».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει υπό όρους έγκριση στη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ένωσης, μια τελική εκδοχή πρέπει ακόμη να διαπραγματευτεί με τα κράτη μέλη.

«Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρισκόμαστε τώρα στα τελικά στάδια εφαρμογής των υπόλοιπων δεσμεύσεων για τους δασμούς», είπε η φον ντερ Λάιεν, της οποίας η Επιτροπή ηγείται της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ των 27.

«Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ έχουν δεσμεύσεις, για παράδειγμα εκεί όπου η ευθυγράμμιση με το συμφωνημένο ανώτατο όριο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», πρόσθεσε.

«Θέλουμε από αυτή τη δουλειά αμοιβαίο όφελος, συνεργασία και αξιοπιστία και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο», είπε.

Η περσινή εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ περιόρισε τους δασμούς των ΗΠΑ στο 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, χαμηλότερα από το 25% που είχε επιβάλει ο Τραμπ σε οχήματα από πολλούς άλλους εμπορικούς εταίρους.

Ο εμπορικός επίτροπος της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, πρόκειται να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο Τζέιμσον Γκριρ, στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης της G7 στο Παρίσι την Τρίτη.

Ο Γκριρ είπε στο CNBC τη Δευτέρα ότι η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της ΕΕ ήταν «πολύ αργή» και είχε εισαγάγει τροποποιήσεις που θα «περιορίσουν τη συμφωνία».

«Μετά από πολλές, πολλές συζητήσεις με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας, ο πρόεδρος αποφάσισε ότι αν οι Ευρωπαίοι δεν εφαρμόζουν τη συμφωνία αυτή τη στιγμή, τότε δεν χρειάζεται να εφαρμόσουμε και εμείς όλη τη συμφωνία αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Γκριρ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιμείνει ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία.

«Από την πρώτη μέρα, εφαρμόζουμε την κοινή δήλωση και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να εκπληρώσουμε τις κοινές μας υποχρεώσεις», είπε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος της ΕΕ Τόμας Ρενιέ.

Πηγή: ΑΠΕ