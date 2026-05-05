Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει υποστεί περιορισμένη ζημιά στη νέα αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία. Το Ιράν θα χρειαστεί περίπου ένα χρόνο για να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο.

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι ο χρόνος που θα χρειαζόταν το Ιράν για να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι αναλυτές εκτίμησαν ότι η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ είχε μεταθέσει την προθεσμία έως και ένα χρόνο, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι εκτιμήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες, ακόμη και μετά από δύο μήνες πολέμου που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ξεκίνησε εν μέρει για να αποτρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία από την ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας.

Η νέα εκστρατεία επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει επικεντρωθεί σε συμβατικούς στρατιωτικούς στόχους, αλλά το Ισραήλ έχει χτυπήσει μια σειρά από βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, το αμετάβλητο χρονοδιάγραμμα υποδηλώνει ότι η σημαντική παρεμπόδιση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης θα μπορούσε να απαιτήσει την καταστροφή ή την εξάλειψη του εναπομείναντος αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού (HEU) του Ιράν.

Ο πόλεμος έχει ανασταλεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου για την επιδίωξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές, καθώς και οι δύο πλευρές φαίνονται βαθιά διχασμένες και το Ιράν έχει μπλοκάρει την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, μπλοκάροντας περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και προκαλώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε δημόσια ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Διαβάστε επίσης: Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: Το Ιράν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σε ένα χρόνο

Πριν από τον 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ιράν θα μπορούσε να παράγει αρκετό ουράνιο κατάλληλο για όπλα και να κατασκευάσει μια βόμβα εντός τριών έως έξι μηνών, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ τον Ιούνιο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις Νατάνζ, Φόρντοου και Ισφαχάν, οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν αυξήσει αυτό το χρονικό διάστημα σε περίπου εννέα μήνες έως ένα χρόνο, ανέφεραν οι δύο πηγές και ένα άτομο που γνωρίζει τις εκτιμήσεις.

Οι επιθέσεις κατέστρεψαν ή προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα τρία εργοστάσια εμπλουτισμού που ήταν γνωστό ότι λειτουργούσαν εκείνη την εποχή. Ωστόσο, ο πυρηνικός φορέας του ΟΗΕ δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την τύχη περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%. Πιστεύει ότι το ήμισυ αυτού αποθηκεύτηκε σε ένα σύμπλεγμα υπόγειων σηράγγων στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών του Ισφαχάν, αλλά δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει αυτό, καθώς οι επιθεωρήσεις ανεστάλησαν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμά ότι το συνολικό απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού (HEU) θα ήταν αρκετό για 10 βόμβες, εάν εμπλουτιστεί περαιτέρω.

Η ακριβής αξιολόγηση των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν είναι δύσκολη, ακόμη και για τις κορυφαίες υπηρεσίες πληροφοριών του κόσμου, λένε οι ειδικοί.

Αρκετές υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν μελετήσει ανεξάρτητα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και, ενώ οι πηγές έχουν περιγράψει μια ευρεία συναίνεση σχετικά με την ικανότητα του Ιράν να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, υπάρχουν επίσης αποκλίνουσες εκτιμήσεις.

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν μπορεί να έχουν υποστεί μεγαλύτερο πλήγμα από ό,τι υποδηλώνουν οι εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών. Ορισμένοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, έχουν υποστηρίξει ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά συστήματα αεράμυνας έχουν μειώσει την πυρηνική απειλή, μειώνοντας την ικανότητα του Ιράν να υπερασπιστεί τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις εάν αποφασίσει να επιταχύνει το πρόγραμμα όπλων του στο μέλλον.

Υπάρχει επίσης ο αντίκτυπος των δολοφονιών κορυφαίων Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων από το Ισραήλ. Ο Ντέιβιντ Άλμπραϊτ, πρώην πυρηνικός επιθεωρητής του ΟΗΕ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, δήλωσε ότι οι δολοφονίες πρόσθεσαν σημαντική αβεβαιότητα στην ικανότητα της Τεχεράνης να κατασκευάσει μια βόμβα που θα λειτουργούσε όπως είχε προγραμματιστεί. «Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι η επιστήμη δεν μπορεί να βομβαρδιστεί, αλλά η τεχνογνωσία μπορεί σίγουρα να καταστραφεί», είπε.

Πηγή: ΕΡΤ