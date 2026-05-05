Τυχεροί κάτοικοι στην Ινδονησία έγιναν μάρτυρες ενός εντυπωσιακού ιριδίζοντος σύννεφου με χρώματα ουράνιου τόξου το περασμένο Σαββατοκύριακο, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral.

Το Weather Channel δημοσίευσε το εντυπωσιακό υλικό από τον χρήστη TikTok @sipa4502, του οποίου τα δύο βίντεο συγκέντρωσαν συνολικά 57 εκατομμύρια προβολές.

Το φαινόμενο, που το Weather Channel χαρακτηρίζει ως «σπάνιο», εμφανίζεται όταν το ηλιακό φως αλληλεπιδρά με σταγονίδια νερού που παραμένουν στην ατμόσφαιρα μετά από βροχή.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά με viral βίντεο, αρκετοί χρήστες αμφισβήτησαν την αυθεντικότητά του, θεωρώντας ότι μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τις αμφιβολίες, το βίντεο φαίνεται να είναι πραγματικό. Τα ιριδίζοντα σύννεφα είναι σχετικά συχνά, όμως τα τόσο έντονα και «ουράνια τόξα» όπως αυτό είναι εξαιρετικά σπάνια. Σύμφωνα με αναφορές, μάλιστα, στην περιοχή Jonggol η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά λόγω του εντυπωσιασμού των κατοίκων.

Η μετεωρολόγος Ida Pramuwardani από την ινδονησιακή υπηρεσία κλίματος εξήγησε ότι το φαινόμενο σχετίζεται με την ατμοσφαιρική οπτική.

A breathtaking iridescent cloud lit up the sky over Bogor, Indonesia, shimmering with bright colors. Iridescent clouds occur when sunlight diffracts off ice crystals. pic.twitter.com/9nNEWvLwNY — AccuWeather (@accuweather) May 4, 2026

Τα χρώματα εμφανίζονται επειδή το ηλιακό φως διαθλάται πάνω σε σταγονίδια νερού στον αέρα, είτε από πρόσφατη βροχή είτε από βροχοφόρα σύννεφα στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, ένας σωρειτομελανίας μπορεί να «κόβει» μέρος του ουράνιου τόξου, δημιουργώντας την εντύπωση ενός «σπασμένου» ή ιδιαίτερου ουράνιου τόξου – αυτό που πολλοί περιέγραψαν ως «σύννεφο-ουράνιο τόξο».

Η ειδικός τόνισε επίσης ότι το φαινόμενο δείχνει ότι αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη και πιθανή τοπική βροχή, ακόμη κι αν στην περιοχή παρατήρησης ο ουρανός φαίνεται καθαρός.

Πηγή: ΕΡΤ