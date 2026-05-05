Υπό τη σκιά αυξημένων επιθέσεων, ο Κιρ Στάρμερ συγκαλεί σήμερα στη Ντάουνινγκ Στριτ ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους επιχειρήσεων, πολιτισμού και αστυνόμευσης, για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από σειρά περιστατικών, με πιο πρόσφατη την επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν στο βόρειο Λονδίνο, όπου τραυματίστηκαν δύο Εβραίοι άνδρες. Η αστυνομία χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική, ενώ ο 45χρονος ύποπτος έχει κατηγορηθεί για απόπειρα δολοφονίας.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι «δεν αρκεί να λέμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό των εβραϊκών κοινοτήτων», κάνοντας λόγο για κρίση που αφορά το σύνολο της κοινωνίας.

Στη σύνοδο συμμετέχουν κορυφαίοι υπουργοί, οι οποίοι θα έχουν ξεχωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους των τομέων τους και μέλη της εβραϊκής κοινότητας.

Στη συνέχεια, ο Στάρμερ θα προεδρεύσει συνεδρίασης κυβερνητικής επιτροπής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στις επιπτώσεις στην εσωτερική ασφάλεια στη Βρετανία.

Το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής έχει αυξηθεί σε «σοβαρό», ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί εμπρησμοί και επιθέσεις σε χώρους που συνδέονται με εβραϊκές κοινότητες. Η αστυνομία κάνει λόγο για δεκάδες συλλήψεις.

