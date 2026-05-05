Πιστή στο χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει, η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer της ταινίας The Odyssey, σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο, επικών διαστάσεων κινηματογραφικό εγχείρημα, γυρισμένο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, που μεταφέρει για πρώτη φορά το κλασικό έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη με τη χαρακτηριστική ματιά του Nolan.

Το νέο trailer, διάρκειας περίπου δυόμισι λεπτών, προσφέρει μια πρώτη ουσιαστική εικόνα από την ατμόσφαιρα της ταινίας, παρουσιάζοντας εμβληματικές σκηνές και τους βασικούς χαρακτήρες, με τον Matt Damon στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα.

Στο εντυπωσιακό καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Jon Bernthal, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron και Elliott Page, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα και η νέα επίσημη αφίσα της παραγωγής, ενισχύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η παραγωγός Emma Thomas στο CinemaCon 2026, η διάρκεια της ταινίας θα είναι κάτω από τις τρεις ώρες, αν και το τελικό μοντάζ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η παραγωγή βρίσκεται σε στάδιο post-production.

Η ταινία αναμένεται να προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες από τις 16 Ιουλίου, με το επίσημο trailer να δίνει μια πρώτη γεύση από το φιλόδοξο αυτό κινηματογραφικό εγχείρημα.



