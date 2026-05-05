Νέα επιστημονικά δεδομένα φέρνουν στο προσκήνιο τα ψυχεδελικά ως πιθανό εργαλείο για τη διακοπή του καπνίσματος, με επίκεντρο τη δράση της Ψιλοκυβίνη, της βασικής ψυχοδραστικής ουσίας που περιέχουν τα λεγόμενα «μαγικά μανιτάρια».

Το κάπνισμα παραμένει μία από τις δυσκολότερες εξαρτήσεις, καθώς η νικοτίνη θεωρείται ιδιαίτερα εθιστική ουσία. Παρότι περίπου το 70% των καπνιστών δηλώνει ότι επιθυμεί να το διακόψει, λιγότεροι από ένας στους δέκα καταφέρνουν να το πετύχουν κάθε χρόνο.

Ωστόσο, νέα μελέτη από το Johns Hopkins University δείχνει ότι ο συνδυασμός ψυχοθεραπείας με μία δόση ψιλοκυβίνης μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες διακοπής του καπνίσματος, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Συγκεκριμένα, έξι μήνες μετά τη θεραπεία, οι συμμετέχοντες που έλαβαν ψιλοκυβίνη είχαν έως και έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν διακόψει το κάπνισμα σε σχέση με όσους χρησιμοποίησαν επιθέματα νικοτίνης. Το 52% της πρώτης ομάδας παρέμεινε χωρίς τσιγάρο, έναντι 25% στη δεύτερη.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η δράση της ουσίας δεν περιορίζεται στη βιολογία, αλλά επηρεάζει βαθύτερα τον τρόπο σκέψης των ατόμων. Πολλοί συμμετέχοντες ανέφεραν ότι, μετά την εμπειρία, άλλαξαν προτεραιότητες και αντιλήψεις, θεωρώντας ότι το κάπνισμα δεν εξυπηρετεί πλέον τη ζωή τους.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, τα ψυχεδελικά ενδέχεται να δημιουργούν ένα «παράθυρο» αυξημένης εγκεφαλικής πλαστικότητας, επιτρέποντας την αποδόμηση παλαιών συνηθειών και την υιοθέτηση νέων συμπεριφορών.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για πρώιμα δεδομένα. Οι μελέτες έχουν μέχρι στιγμής μικρό αριθμό συμμετεχόντων και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα αποτελέσματα μπορούν να επαναληφθούν σε μεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό πληθυσμό.

Την ίδια ώρα, η χρήση ψυχεδελικών ουσιών παραμένει παράνομη στις περισσότερες χώρες και η αξιοποίησή τους περιορίζεται σε αυστηρά ελεγχόμενα ερευνητικά και κλινικά πλαίσια.

Παρά τις επιφυλάξεις, η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται όλο και πιο ανοικτή στην αξιολόγηση νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, σε μια περίοδο όπου – όπως επισημαίνεται – δεν έχουν αναπτυχθεί νέες θεραπείες για τη διακοπή του καπνίσματος εδώ και δεκαετίες.