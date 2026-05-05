Σύμφωνα με υλικό και πληροφορίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Samnytt, το έργο κατασκευής του μεγάλου τζαμιού στο Skärholmen της Στοκχόλμης επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με επίκεντρο τη χρηματοδότησή του και τις πιθανές διεθνείς διασυνδέσεις.

Σύμφωνα με το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, ο δήμος της Στοκχόλμης φέρεται να έχει ήδη συμβάλει με σημαντικά ποσά, κυρίως μέσω παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη γη και διοικητικών αποφάσεων που επέτρεψαν την υλοποίηση του έργου. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι η υπόλοιπη χρηματοδότηση ενδέχεται να προέρχεται από δίκτυα που συνδέονται με το ισλαμιστικό κίνημα Millî Görüş, μέσω εράνων που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κομβικό σημείο στις αποκαλύψεις αποτελεί η ύπαρξη ενός γερμανικού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), ο οποίος οδηγεί στην KT Bank AG στη Φρανκφούρτη. Ο ίδιος λογαριασμός εμφανίζεται τόσο σε υλικό προώθησης του τζαμιού όσο και σε βίντεο του Hasenat TV – ενός διαδικτυακού καναλιού τουρκικής γλώσσας που έχει συνδεθεί με κύκλους γύρω από την Millî Görüş.

Το Hasenat TV λειτουργεί ως μέσο προσέγγισης της τουρκικής διασποράς στην Ευρώπη, προβάλλοντας θρησκευτικό περιεχόμενο αλλά και εκκλήσεις για οικονομική στήριξη ισλαμικών έργων, όπως η κατασκευή τζαμιών.

Τις διασυνδέσεις αυτές ανέδειξε αρχικά ο πολιτικός επιστήμονας Daniel Schatz, ο οποίος σε ανάρτησή του επεσήμανε ότι η χρηματοδότηση σχετίζεται με την οργάνωση EMUG. Η συγκεκριμένη οργάνωση εντάσσεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο που περιβάλλει το Millî Görüş.

Διεθνείς αναλύσεις παρουσιάζουν το Millî Görüş ως ένα κίνημα με ρίζες στον Τούρκο πολιτικό Necmettin Erbakan, το οποίο συνδυάζει θρησκευτικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχει αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από τις αρχές, ενώ συχνά περιγράφεται ως μέρος του ευρύτερου φάσματος του πολιτικού ισλαμισμού.

Αντιδράσεις και ανησυχίες από την αρχή

Από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστά τα σχέδια για το τζαμί, το έργο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Το συγκρότημα προβλέπεται να φιλοξενεί περίπου 1.200 άτομα, με διαχωρισμό φύλων, και να περιλαμβάνει δραστηριότητες πέρα από τον χώρο προσευχής.

Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στη γειτονιά, θέτοντας ζητήματα όπως η κοινωνική συνοχή, η επιβάρυνση της περιοχής και η διαφάνεια σχετικά με τους φορείς που βρίσκονται πίσω από το έργο.

Την ίδια περίοδο άρχισαν να κυκλοφορούν και οι πρώτες πληροφορίες για πιθανές συνδέσεις με το Millî Görüş. Οι εκπρόσωποι του τζαμιού, ωστόσο, έχουν επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται αποκλειστικά για θρησκευτική και κοινωνική δραστηριότητα.

Κριτική για τη διαδικασία και τον έλεγχο

Παρά τις αντιδράσεις, το έργο προχώρησε και έλαβε έγκριση από τον δήμο της Στοκχόλμης. Εκ των υστέρων, η διαδικασία έχει δεχθεί έντονη κριτική, κυρίως ως προς το κατά πόσο εξετάστηκε επαρκώς το υπόβαθρο των εμπλεκόμενων οργανώσεων.

Επιπλέον, έχει επισημανθεί ότι δημόσιοι πόροι χρησιμοποιήθηκαν για παρεμβάσεις σχετικές με την ανάπτυξη της περιοχής, γεγονός που ενίσχυσε τη συζήτηση για τον ρόλο του δήμου και την ευθύνη των πολιτικών αρχών.

Αμφισβητήσεις υπάρχουν και για τη διοικητική διαχείριση της υπόθεσης, με την κατανομή ευθυνών να χαρακτηρίζεται ασαφής και τις διαδικασίες ελέγχου ανεπαρκώς τεκμηριωμένες.

Αναπάντητα ερωτήματα

Παρότι το έργο έχει ήδη λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις, οι νέες πληροφορίες μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από τις ιδεολογικές διασυνδέσεις στη χρηματοδότηση και στους μηχανισμούς που τη στηρίζουν.

Η Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), που είναι αρμόδια για ζητήματα που αφορούν τη στήριξη θρησκευτικών κοινοτήτων, δεν έχει προς το παρόν δώσει σαφείς απαντήσεις, δηλώνοντας ότι το θέμα ενδέχεται να μην εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

Το αποτέλεσμα είναι ότι κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά: ποιοι χρηματοδοτούν τελικά το έργο, ποιοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί και ποιος φέρει την ευθύνη για τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Η υπόθεση του τζαμιού στο Skärholmen ξεπερνά πλέον τα όρια ενός τοπικού έργου. Αναδεικνύει ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια, τη δημόσια χρηματοδότηση και τη σχέση μεταξύ τοπικών αρχών και διεθνών δικτύων.

Καθώς οι απαντήσεις παραμένουν περιορισμένες, η πίεσ