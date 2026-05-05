Βρισκόμαστε σε "έναν μίνι-πόλεμο" δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη σύγκρουση με το Ιράν σε δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδήλωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έγινε στον Λευκό Οίκο.

«Έκαναν μια δημοσκόπηση για τον πόλεμο με το Ιράν και είπαν ότι μόνο το 32% των ανθρώπων τον εγκρίνει», είπε ο Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει ποιος διεξήγαγε τη δημοσκόπηση. «Λοιπόν, δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει καθόλου ο πόλεμος», σημείωσε.

«Βρισκόμαστε, όπως το αποκαλώ, σε έναν μίνι-πόλεμο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η «Επιχείρηση Ελευθερία» οδηγεί σε «Επιχείρηση Αδιέξοδο»

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να προχωρά σε επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει έντονη ανησυχία, ενώ παράλληλα εντείνονται οι εκκλήσεις για διπλωματική λύση και αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικής σύγκρουσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε μέσω X ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ καταδεικνύουν πως «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο που σημειώνεται στις συνομιλίες, επισημαίνοντας τον ρόλο του Πακιστάν, το οποίο – όπως ανέφερε – συμβάλλει θετικά στη διαδικασία. Ο ίδιος απηύθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας τον κίνδυνο να εμπλακούν εκ νέου σε ένα «τέλμα» λόγω ενεργειών τρίτων παραγόντων, ενώ αντίστοιχη σύσταση έκανε και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το «Project Freedom» καταλήγει να μετατρέπεται σε «Project Deadlock».