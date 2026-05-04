Σημαντική αύξηση του αριθμού των κρατουμένων στην Τουρκία καταγράφεται, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η τουρκική αντιπολιτευτική εφημερίδα Σοζτζού, με τη χώρα να κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η Τουρκία εμφανίζει δείκτη 487 κρατουμένων ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 71 στη Γερμανία, καταγράφοντας σημαντική απόκλιση.

Ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων ανέρχεται σε περίπου 414.000 άτομα το 2026, έναντι 57.930 το 2007, γεγονός που αποτυπώνει έντονη αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, εκτεταμένη είναι και η εφαρμογή μέτρων επιτήρησης εκτός φυλακής. Συνολικά 490.323 άτομα βρίσκονται υπό καθεστώς επιτήρησης, εκ των οποίων 230.600 εκτίουν ποινές με αναστολή, 124.977 τελούν υπό δικαστικό έλεγχο και 100.708 συμμετέχουν σε προγράμματα απεξάρτησης.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την πίεση που δέχεται το σωφρονιστικό σύστημα, με την εφημερίδα να επισημαίνει ότι το ζήτημα απαιτεί προτεραιότητα στη διαχείρισή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ