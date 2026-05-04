Το τρίτο πρόσωπο που έχασε τη ζωή του σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού είχε γερμανική υπηκοότητα, δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρίας Oceanwide Expeditions.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο χανταϊός έχει έως τώρα επιβεβαιωθεί μόνο στην περίπτωση ενός Βρετανού που λαμβάνει ιατρική βοήθεια στη Νότια Αφρική και το πλοίο, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, εξετάζει την περίπτωση να πλεύσει προς τη Λας Πάλμας ή την Τενερίφη για αποβίβαση.



Διαβάστε επίσης: ΠΟΥ: Ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ