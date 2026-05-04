Πλήγμα ρωσικού πυραύλου προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 16 άλλων στην πόλη Μερέφα, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου.

«Τα θύματα είναι άνδρες ηλικίας 50 και 63 ετών και γυναίκες ηλικίας 41 και 52 ετών», έγραψε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ στο Telegram. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και πολυκατοικίες, καταστήματα και ένα πρατήριο καυσίμων, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP